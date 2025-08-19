H Audi παρουσίασε το νέο A6 Sedan που θέτει νέα πρότυπα στο σχεδιασμό και την αεροδυναμική ενώ ξεχωρίζει με δύο νέες τεχνολογίες. Η πρώτη αφορά τους κινητήρες όπου η γερμανική φίρμα λανσάρει το νέο μοντέλο με δύο κινητήρες diesel και τεχνολογία MHEV plus. Επίσης, θα χρησιμοποιεί το Android Automotive OS ως λειτουργικό για το σύστημα πολυμέσων.

Το όχημα ενημερώνει όλο το περιεχόμενο μέσω over-the-air ενημερώσεων, όπου με αυτόν τον τρόπο η Audi διασφαλίζει ότι όλες οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας παραμένουν πάντα επίκαιρες. Άλλη μια τεχνολογία, είναι η προσαρμοζόμενη πνευματική ανάρτηση και το σύστημα τετραδιεύθυνσης για την έκδοση quattro που βελτιώνουν σημαντικά την ικανότητα ελιγμών σε χαμηλές ταχύτητες και αυξάνουν αισθητά την ακρίβεια και τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.