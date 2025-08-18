Λίγες μέρες έμειναν έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν. Η ομάδα έκανε γνωστό πως 25 Αυγούστου οι παίκτες θα περάσους τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ δύο μέρες αργότερα, στις 27 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο Ολυμπιακός μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς νέας σεζόν!

Στις 25 Αυγούστου οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ η πρώτη προπόνηση έχει προγραμματιστεί δύο μέρες αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 27 Αυγούστου στο ΣΕΦ.

Από το πρώτο ραντεβού θα απουσιάσουν οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Όμηρος Νετζήπογλου και Νίκολα Μιλουτίνοφ, λόγω των υποχρεώσεών τους με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους».