Η ατυχία χτύπησε την πόρτα της Νάπολι, η οποία μια εβδομάδα πριν την έναρξη της Serie A, χάνει τον βασικό της επιθετικό. Συγκεκριμένα ο Ρομέλου Λουκάκου αποχώρησε τραυματίας από την φιλική αναμέτρηση της Νάπολι απέναντι στον Ολυμπιακό.

O Βέλγος διεθνής έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 33ο λεπτό καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό μηριαίο.

Η Νάπολι πλέον έχει βγει στην αγορά για αντικαταστάτη, μόλις πέντε ημέρες πριν την έναρξη της Serie A.

Την περσινή σεζόν ο Λουκάκου σε 36 αγώνες πρωταθλήματος σκόραρε 14 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ.

🚨⚠️ Napoli are back on the market for new striker as reported yesterday, due to serious injury for Romelu Lukaku. The Belgian striker suffered muscle injury and won’t be available for the next three months at least. 🇧🇪 pic.twitter.com/fx5dWKYMg4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Αντόνιο Κόντε επιθυμεί το Ζίρκζεϊ για αντικαταστάτη του Λουκάκου, χωρίς ακομά να έχει γίνει κάποια επίσημη κίνηση.