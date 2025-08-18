Την περασμένη Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ χάρισαν μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο παίρνοντας και οι τρεις το ίδιο βράδυ ευρωπαϊκές προκρίσεις. Ο ΠΑΟ αποκλείοντας τη Σαχτάρ και ο ΠΑΟΚ που απέφυγε την παγίδα που λεγόταν Βόλσφμπεργκερ κέρδισαν το δικαίωμα συμμετοχής σε League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν αποκλείσουν στη συνέχεια ο μεν ΠΑΟ τη Σαμψούντα από την Τουρκία, ο δε ΠΑΟΚ τη Ριέκα από την Κροατία, θα μπουν στο Europa League – αν όχι, έχουν εξασφαλίσει μια θέση το Conference League. To Conference League φέρνει βαθμούς και για τους συλλόγους που σε αυτό συμμετέχουν και για τις χώρες (οι νίκες είναι ευκολότερες) και επιτρέπει και μεγάλα όνειρα. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να έχει προβλήματα με τους ελέγχους της UEFA κι ο ΠΑΟ θέλει να σταματήσει να έχει τέτοια, πρέπει να μπουν στο Europa League. Γιατί ναι μεν η δυσκολία είναι πιο μεγάλη, πλην όμως τα έσοδα είναι υπερδιπλάσια.

Αναβολή

Στον Παναθηναϊκό αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και για αυτό άλλωστε ζήτησαν και να αναβληθεί το ματς της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ: το μυαλό πρέπει να είναι στα παιχνίδια με τη σχετικά άγνωστη και κομμάτι άπειρη στην Ευρώπη τουρκική ομάδα. Γράφονται πολλά τα οποία μπερδεύουν τον κόσμο σχετικά με τους ελέγχους της UEFA και τον ΠΑΟ. Πολλοί αναρωτιούνται πώς γίνεται ο ΠΑΟ να έχει την υποχρέωση των πωλήσεων και την ίδια στιγμή να κάνει μεταγραφές. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ.

Ελεγχοι

Στο τέλος της σεζόν οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη εξετάζονται για τα οικονομικά τους. Αν μια ομάδα κλείνει τη σεζόν με παθητικό – έχει έξοδα πιο πολλά από τα έσοδα – πρέπει αυτό το άνοιγμα να το καλύψει: από αυτό προκύπτει η ανάγκη του ΠΑΟ να πουλήσει παίκτες και για αυτό παραχώρησε και τον Βαγιαννίδη και τον Μαξίμοβιτς, ενώ συγχρόνως πλήρωσε κι ένα πρόστιμο. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα υπάρξει νέος έλεγχος. Αν μια ομάδα έχει κλείσει την περσινή της τρύπα δεν υπάρχει πρόβλημα: αν όχι, θα τιμωρηθεί εκ νέου, αυτή τη φορά με απαγόρευση μεταγραφών. Η όλη διαδικασία ωστόσο επιβάλλει κάτι: πως πρέπει να προσέχεις και τον επόμενο προϋπολογισμό, δηλαδή ή να μικρύνεις τα έξοδα (αν τα έσοδά σου είναι τα ίδια) ή να μεγαλώσεις τα έσοδα. Ενας από τους τρόπους για να μεγαλώσεις τα έσοδα, είναι προφανώς το να αγωνιστείς σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση που φέρνει μεγαλύτερα έσοδα. Στην προκειμένη περίπτωση στο Europa League. Στο οποίο πρέπει να συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ για να μη δει τα περσινά του έσοδα να μειώνονται και να μην αποκτήσει μελλοντικά προβλήματα με τους ελέγχους. Που τώρα δεν έχει και χάρη στις ακριβές πωλήσεις του (Κουλιεράκης, Τζίμας, Κοτάρσκι κ.λπ.).

Ενωση

H AEK έχει άλλα ζητήματα, ίσως λίγο πιο σύνθετα. Η ΑΕΚ πρέπει να μπει στο League Stage του Conference League όχι μόνο για να βελτιώσει ετήσια τα έσοδά της, αλλά και για να διορθώσει προς το καλύτερο τη βαθμολογία της στο UEFA Ranking, ώστε να μη βρίσκεται συνεχώς στο γκρουπ των αδυνάτων στις κρίσιμες ευρωπαϊκές κληρώσεις. Με την πρόκριση κόντρα στον Αρη Λεμεσού κάτι βελτίωσε: πέρυσι τέτοια εποχή είχε αποκλειστεί από τη Νόε. Ωστόσο για να κάνει το βήμα μπροστά πρέπει να αποκλείσει και την Αντερλεχτ. Προφανώς δεν είναι απλό μολονότι η βελγική ομάδα δεν είναι στα καλύτερά της: η ΑΕΚ πρέπει σε αυτά τα ματς να είναι πολύ καλύτερη από όσο ήταν με την Μπερ Σεβά και τον Αρη Λεμεσού. Η πρόκρισή της είναι σχεδόν αναγκαία για να μην έχει και του χρόνου δύσκολους αντιπάλους καλοκαιριάτικα, ανεξάρτητα από το σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα πάρει μέρος: το λέω γιατί λογικά σε κάποια θα έχει προκριθεί μέσω του πρωταθλήματος. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι τρένο και κάθε σεζόν είναι ένα από τα βαγόνια του. Καμία δεν είναι άχρηστη.

Ευρώπη

Το ζήτημα της αύξησης των εσόδων και του σεβασμού των ισολογισμών είναι πλέον πολύ βασικό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Στην Ισπανία π.χ. φέτος ξοδεύτηκαν τα λιγότερα χρήματα από ποτέ – αν μάλιστα βγάλει κάποιος από στην άκρη τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ατλέτικο Μαδρίτης, που έκαναν υπερβάσεις, όλοι οι υπόλοιποι ξόδεψαν πολύ λίγα γιατί είναι στα όρια της χρεοκοπίας: η Μπαρτσελόνα και φέτος τρέχει να βγάλει τα δελτία των… παικτών που απέκτησε, ενώ η Σεβίλλη πήγε στο Σαν Μαμές να δώσει το πρώτο ματς της σεζόν με την Αθλέτικ Μπιλμπάο με μια αποστολή στην οποία υπήρχαν 18 παίκτες με έξι από αυτούς να είναι πιτσιρικάδες από τις Ακαδημίες. Στην Ιταλία αναμένεται στο τέλος του μεταγραφικού παζαριού πάνω από 50 ποδοσφαιριστές να πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας ή να μείνουν και ελεύθεροι: υπάρχουν ιστορικές ομάδες, όπως η Λάτσιο, που έχουν τιμωρία απαγόρευσης μεταγραφών. Και μάλιστα όχι από την UEFA αλλά από την ιταλική ομοσπονδία που κάνει κι αυτή τους ελέγχους της. Και σαφώς δεν είναι τυχαίο πως παρά τα υπερέσοδα από την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ και τη διάκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει κάνει φέτος το καλοκαίρι μεταγραφές: πλήρωσε – και πάρα πολλά μάλιστα – τα προηγούμενα χρόνια.

Πρέμιερ Λιγκ

Μοναδική εξαίρεση στο κλίμα λιτότητας είναι φυσικά οι ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ: δεν είναι υπερβολή να πει κάποιος πως στο τέλος του Αυγούστου οι Αγγλοι θα έχουν ξοδέψει όσα όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί! Αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους. Ο πρώτος γιατί οι ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ έχουν κυρίως ξένους ιδιοκτήτες: οι Αμερικανοί και οι Αραβες φροντίζουν τα χρήματα να μη λείπουν, έχοντας κάνει εξ αρχής γιγάντιες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στην Πρέμιερ Λιγκ υπάρχουν γιγάντια έσοδα – από τηλεοπτικά συμβόλαια και όχι μόνο: τα εισιτήρια π.χ. των ομάδων είναι τα ακριβότερα στην Ευρώπη. Κι ο τρίτος είναι ότι οι έλεγχοι της ομοσπονδίας είναι χαλαροί – πολύ χαλαροί. Κορυφαίο παράδειγμα αποτελεί η ιστορία του περίφημου δικαστηρίου της Μάντσεστερ Σίτι. Εχει αρχίσει πριν από επτά ολόκληρους μήνες. Κυλά πολύ αργά. Η Σίτι ως γνωστόν κατηγορείται για υπερβάσεις του ισολογισμού: ξόδευε για χρόνια πολύ περισσότερα από το επιτρεπτό. Και φέτος, ενώ δικάζεται, ξόδεψε καμιά διακοσαριά εκατομμύρια στερλίνες και ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον τερματοφύλακα Ντοναρούμα από την Παρί. Γιατί μπορεί.