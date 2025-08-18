Στο Νουαζί-λε-Σεκ, προάστιο του Παρισιού, προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση μετά την ακύρωση της προβολής της ταινίας Barbie σε θερινό σινεμά της πόλης, έπειτα από απειλές που δέχτηκαν οι τοπικές αρχές. Η προβολή εντασσόταν στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Σινεμά κάτω από τα αστέρια», όμως μια ομάδα νεαρών δήλωσε ότι θα κατέστρεφε τον εξοπλισμό αν πραγματοποιούνταν. Σύμφωνα με την ομάδα αυτή, η ταινία «προσβάλλει την αξιοπρέπεια της γυναίκας και προωθεί την ομοφυλοφιλία», υποστηρίζοντας πως δεν είναι κατάλληλη για ανηλίκους.

Ο δήμαρχος Ολιβιέ Σαραμπερουζ, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, αποφάσισε να ακυρώσει την προβολή «λόγω των επίμονων απειλών» και για να προστατευτεί η ασφάλεια του κοινού. Η απόφαση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις: ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Γιοάν Ζιγιέ, κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι «υποκύπτει στην ισλαμιστική ιδεολογία».

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις εθνικού ζητήματος. Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, υπογράμμισε ότι «μια μειοψηφία επιχειρεί να ισλαμοποιήσει τους δημόσιους χώρους», προσθέτοντας ότι «στη Γαλλία δεν υπάρχουν επιτηρητές της ηθικής». Από την πλευρά της, η υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, χαρακτήρισε την ακύρωση «επίθεση κατά του πολιτισμού που στερεί από τις οικογένειες και τα παιδιά μια πολιτιστική δραστηριότητα», επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν «μια νέα μορφή παραβατικότητας».

Η τοπική κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη. Κάτοικοι της συνοικίας Λοντό, όπου επρόκειτο να προβληθεί η ταινία, τονίζουν πως η περιοχή έχει αλλάξει χαρακτήρα τα τελευταία χρόνια. Μία κάτοικος, μαροκινής καταγωγής, τόνισε ότι «ο δήμαρχος έδειξε αδυναμία, δεν έπρεπε να ακυρώσει την προβολή επειδή λίγοι άσκησαν πίεση». Ένας άλλος κάτοικος, 79 ετών, σχολίασε ότι «σε μια κοσμική δημοκρατία είναι αδιανόητο να επιβάλλονται θρησκευτικές απόψεις στον δημόσιο χώρο».

Ο ίδιος ο δήμαρχος υπενθύμισε ότι η επιλογή της ταινίας έγινε έπειτα από ψηφοφορία των κατοίκων και εξέφρασε λύπη για το γεγονός ότι «μια μικρή ομάδα κατάφερε να πιέσει και να αποτρέψει μια προβολή που είχε χαρακτηριστεί κατάλληλη για όλους τους θεατές».

Αν μη τι άλλο, το περιστατικό αναδεικνύει τις εντάσεις που εξακολουθούν να υφίστανται στη Γαλλία γύρω από την ελευθερία έκφρασης, τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους και την επιρροή θρησκευτικών ή ιδεολογικών ομάδων στις δημόσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις.