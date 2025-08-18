Το μοντέλο που άνοιξε ένα μεγάλο παράθυρο στον κόσμο των SUV, το Qashqai ενισχύει την παρουσία του στην γκάμα του, με την τεχνολογική υπεροχή του αλλά και τη πρεμιέρα των κινητήρων e-POWER στα μοντέλα της Nissan.

Το συγκεκριμένο σύστημα, με την υβριδική του τεχνολογία έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από τον Ιάπωνα κατασκευαστή με ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα της ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς την ανάγκη επαναφόρτισης. Το τεχνολογικό μενού αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα, που τροφοδοτεί τους τροχούς για στιγμιαία και γραμμική επιτάχυνση, ενώ ένας μικρός κινητήρας εσωτερικής καύσης επαναφορτίζει την μπαταρία εν κινήσει, προσφέροντας ακόμα πιο δυναμική οδήγηση πίσω από το τιμόνι.

Σύμφωνα με έρευνα της Nissan, το e-POWER είναι μια ιδανική τεχνολογία για όσους δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αφιερώσουν χρόνο για να επαναφορτίσουν το όχημά τους με ένα καλώδιο, αλλά οδηγούν καθημερινά σε αστικό / προαστιακό περιβάλλον και είναι έτοιμοι να κάνουν το πρώτο βήμα στη μετάβασή τους σε ένα πλήρες EV, στο μέλλον.

Επίσης, το νέο Qashqai e-POWER επωφελείται από μια εντελώς νέα εμπειρία οδήγησης με ένα πεντάλ που ονομάζεται e-Pedal. Σχεδιασμένο για να εξομαλύνει την επαναλαμβανόμενη καταπόνηση από την αστική οδήγηση, όπου ο οδηγός κινεί συχνά το πόδι του ανάμεσα στο γκάζι και το φρένο, το e-Pedal επιτρέπει στους οδηγούς να επιταχύνουν και να φρενάρουν χρησιμοποιώντας μόνο το γκάζι. Στην χώρα μας το Qashqai με το σύστημα e-POWER προσφέρει, ως προς τις επιδόσεις και την κατανάλωση, αντίστοιχα πλεονεκτήματα με ένα πετρελαιοκίνητο μοντέλο και επιπλέον ο οδηγός του απολαμβάνει οδηγική συμπεριφορά αντίστοιχη με αυτή ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου, χωρίς την ανάγκη φόρτισης σε πρίζα!