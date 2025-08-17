Στο στόχαστρο της Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, με την ομάδα από την Αγγλία να αναζητά τον αντικαταστάτη του Εμπερέτσι Έζε. Ο Άγγλος εξτρέμ αποτελεί τον βασικό στόχο της Τότεναμ και το πιθανότερο σενάριο είναι οι δύο ομάδες να έρθουν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με Αγλλικά δημοσιέυματα, η Κλαμπ Μπριζ απέρριψε πρόταση της κατόχου του Community Shield για την αγορά του διεθνούς Έλληνα εξτρέμ.

Βέβαια, η Πάλας δεν είναι διατεθειμένη να παρατήσει την περίπτωση του 23χρονου, καθώς ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση και παράλληλα σκοπεύει να μπει σε συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη των πρωταθλητών Βελγίου.

Ο Χρήστος Τζόλης φέτος έχει αγωνιστεί σε επτά παιχνίδια έχοντας σκοράρει τρία γκολ και δώσει δύο ασίστ.