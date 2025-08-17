Η Primera Federación, η τρίτη τη τάξει κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, εισάγει από τη νέα σεζόν μια διαφορετική εκδοχή του VAR. Πρόκειται για το FVS (Football Video Support), ένα πιο φθηνό και απλοποιημένο σύστημα, που φιλοδοξεί να βελτιώσει την αξιοπιστία της διαιτησίας χωρίς το υψηλό κόστος του κλασικού videoarbitraje της LaLiga. Το ίδιο μοντέλο θα εφαρμοστεί και στο ισπανικό γυναικείο πρωτάθλημα.

Η βασική διαφορά είναι ότι δεν θα υπάρχει μια μόνιμη αίθουσα με διαιτητές να ελέγχουν συνεχώς τις φάσεις. Αντίθετα, οι προπονητές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν την ανασκόπηση συγκεκριμένων φάσεων, παραδίδοντας μια ειδική κάρτα στον τέταρτο διαιτητή τη στιγμή που συμβαίνει η αμφισβητούμενη ενέργεια. Τότε ο διαιτητής του αγώνα θα πηγαίνει σε μια οθόνη στο πλάι του γηπέδου για να ελέγξει ο ίδιος τη φάση.

Αν όμως οι προπονητές δεν αντιληφθούν ένα λάθος, αυτό δεν θα διορθωθεί, σε αντίθεση με το παραδοσιακό VAR. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγονται μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς αν το παιχνίδι ξαναρχίσει, η φάση δεν μπορεί πλέον να αναθεωρηθεί.

Κάθε ομάδα διαθέτει δύο αιτήματα ανά παιχνίδι. Αν το αίτημα οδηγήσει σε αλλαγή της απόφασης, τότε το δικαίωμα επιστρέφεται στον σύλλογο. Οι προπονητές δεν μπορούν να αναιρέσουν το αίτημα αφού δοθεί η κάρτα, ενώ τα τέσσερα πεδία παρέμβασης παραμένουν τα ίδια με το κλασικό VAR: γκολ, πέναλτι, απευθείας κόκκινες κάρτες και περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης παίκτη.

Παρά τις αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα ενός «ελαφριού» συστήματος με περιορισμένο αριθμό καμερών, η ισπανική ομοσπονδία και οι ομάδες συμφώνησαν ότι το FVS μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διαιτητικής εικόνας, προσφέροντας ταυτόχρονα έναν νέο βαθμό ελέγχου στους ίδιους τους συλλόγους.