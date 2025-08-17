Η «αυλαία» της Premier League, άνοιξε με ντέρμπι και τον Καλαφιόρι σκόρερ!

It’s advantage Arsenal! Riccardo Calafiori heads in Declan Rice’s corner at the back post! pic.twitter.com/btybbmPYjt — Premier League (@premierleague) August 17, 2025

Στο «Θέατρο των Ονείρων», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Άρσεναλ (17/08, 18:30), στο ματς της αγωνιστικής.

Μετά το πέρας του πρώτου μέρους, οι Λονδρέζοι, προηγούνται με σκορ 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, έχει σημειώσει ο Ρικάρντο Καλαφιόρι.

Στο 14′, ο Ράις εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά. Ο Μπαγιντίρ έκανε «άστοχη» έξοδο και ο Καλαφιόρι, προ κενής εστίας, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Riccardo Calafiori’s opener against Man Utd is Arsenal’s 31st goal from corners since the start of 2023/24! Liverpool have the next highest in that time with 20 😅 pic.twitter.com/5obC0Eorju — Premier League (@premierleague) August 17, 2025

Με αυτό το γκολ, ο Ιταλός μπακ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Συνολικά, μαζί με αυτό, μετρά 4 γκολ σε 30 συμμετοχές με τους «κανονιέρηδες»!

Το γκολ του Καλαφιόρι