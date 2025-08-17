Η Σάντερλαντ ολοκλήρωσε την μεταγραφή το Νορντί Μουκιέλε, με τον Γάλλο δεξιό μπακ να υπογράφει συμβόλαιο 4 ετών.

Ο 27χρονος, αγωνίστηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν από το το 2022 καταγράφοντας 45 συμμετοχές. Δεν κατάφερε να καθιερωθεί στον σύλλογο της πρωτεύουσας και παραχωρήθηκε δανεικός την περασμένη σεζόν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, με την οποία πραγματοποίησε 24 εμφανίσεις.

Αυτή αποτελεί την ενδέκατη μεταγραφή της Σάντερλαντ που στόχο έχει την παραμονή στην Premier League.