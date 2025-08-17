Ιστορία γράφτηκε στο «Estádio dos Arcos». Η Ρίο Άβε, αντιμετώπισε τη Νασιονάλ, στην πρεμιέρα της στη Liga Portugal.

Παρότι δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη (1-1), το παιχνίδι είχε «άκρως» γαλανόλευκο χρώμα.

Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά ούτε καν τρεις! Συνολικά, 7 (!) Έλληνες φορούσαν τα «πράσινα» των γηπεδούχων!

Πρώτος, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος. Ο 46χρονος τεχνικός, έχει αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας, από τον περασμένο Ιούνιο.

Στο «Vila do Conde» της Πορτογαλίας, ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, δεν είναι μόνος του.

Νίκος Αθανασίου, Αδρέας Ντόι, Μάριος Βρουσάι και Θεοφάνης Μπακούλας, ήταν στην βασική σύνθεση της Ρίο Άβε!

Παράλληλα, ως αλλαγή, μπήκαν και άλλα δύο «ελληνόπουλα». Αντώνης Παπακανανέλλος και Γιώργος Λιάβας, πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο!

Μπορεί το αποτέλεσμα να άφησε τους «Rioavistas» απογοητευμένους, όμως το ελληνικό στοιχείο «έλαμψε» και με το… παραπάνω!

Τέλος, ένας ακόμη γνώριμος ήταν «ενδεκαδάτος». Ο Νέλσον Άμπι, ήταν στο κέντρο της άμυνας της Ρίο Άβε. Ο Άγγλος στόπερ, είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, το 2024 για έξι μήνες!