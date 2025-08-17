«Αειθαλής», πεπειραμένος, βιονικός, «μπαρουτοκαπνισμένος». Πολλά επίθετα θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τον Ολιβιέ Ζιρού.

Στα 38 του χρόνια, παραμένει «baller». Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από το MLS και τη Los Angeles FC, ο Γάλλος σταρ επέστρεψε στην Ευρώπη.

Το καλοκαίρι, έγινε παίκτης της Λιλ. Οι «Lillois», στο πρόσωπό του, είδαν αυτό που έψαχναν. «Ένεση» ποιότητας και εμπειρίας, σε ένα ρόστερ με 25,5 μ.ο. ηλικίας.

Ο 38χρονος, έκανε από νωρίς «αισθητή» την παρουσία και δικαίωσε την επιλογή του.

Στην πρεμιέρα της Ligue 1, τα «Μαστίφ», αντιμετώπισαν την Μπρεστ, εκτός έδρας.

Ο Ζιρού, έκανε το επίσημο ντεμπούτο του. Μόλις 11 λεπτά μετά, σκόραρε.

Ο Κορέια, βρήκε με εξαιρετική μεταβίβαση τον άλλοτε φορ της Άρσεναλ και αυτός με ψύχραιμο πλασέ βρήκε δίχτυα.

Αυτό το τέρμα, ήταν το πρώτο με τη Λιλ και το 34ο του στα μεγάλα σαλόνια του γαλλικού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, έφτασε τα 350 γκολ στην «πλούσια» καριέρα του! Τσέλσι, Μονπελιέ και Μίλαν, μερικές από τις ομάδες που «τίμησε»  με την παρουσία του!

Για την ιστορία, αναμέτρηση, ήταν… χορταστική! Τελικό σκορ 3-3. «Γεμάτο» ματς, ισοπαλία με μεγάλο «νικητή», το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Όπως και να έχει, ο Ζιρού, δείχνει πως έχει… κάμποσα καύσιμα στο «ντεπόζιτό» του ακόμα!

Τελευταία Νέα