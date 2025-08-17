«Αειθαλής», πεπειραμένος, βιονικός, «μπαρουτοκαπνισμένος». Πολλά επίθετα θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τον Ολιβιέ Ζιρού.

❤️🤍🇫🇷 Back to Europe after MLS chapter, starts for Lille… and scores after 11 minutes. Olivier Giroud. Timeless. 🍷 pic.twitter.com/XVZANT7xOz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025

Στα 38 του χρόνια, παραμένει «baller». Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από το MLS και τη Los Angeles FC, ο Γάλλος σταρ επέστρεψε στην Ευρώπη.

Το καλοκαίρι, έγινε παίκτης της Λιλ. Οι «Lillois», στο πρόσωπό του, είδαν αυτό που έψαχναν. «Ένεση» ποιότητας και εμπειρίας, σε ένα ρόστερ με 25,5 μ.ο. ηλικίας.

🚨🇫🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Lille sign Olivier Giroud (38) on a free transfer! 🔴⚪️ Giroud is back playing in France. ❤️✨ pic.twitter.com/lJlSWrM1kH — EuroFoot (@eurofootcom) July 1, 2025

Ο 38χρονος, έκανε από νωρίς «αισθητή» την παρουσία και δικαίωσε την επιλογή του.

Στην πρεμιέρα της Ligue 1, τα «Μαστίφ», αντιμετώπισαν την Μπρεστ, εκτός έδρας.

Ο Ζιρού, έκανε το επίσημο ντεμπούτο του. Μόλις 11 λεπτά μετά, σκόραρε.

Ο Κορέια, βρήκε με εξαιρετική μεταβίβαση τον άλλοτε φορ της Άρσεναλ και αυτός με ψύχραιμο πλασέ βρήκε δίχτυα.

🚨🇫🇷 Olivier Giroud (39) scored in 11 minutes on his Lille debut! 🤩✨ He’s back scoring goals in Ligue 1. ✅ pic.twitter.com/OWdBUODQDW — EuroFoot (@eurofootcom) August 17, 2025

Αυτό το τέρμα, ήταν το πρώτο με τη Λιλ και το 34ο του στα μεγάλα σαλόνια του γαλλικού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, έφτασε τα 350 γκολ στην «πλούσια» καριέρα του! Τσέλσι, Μονπελιέ και Μίλαν, μερικές από τις ομάδες που «τίμησε» με την παρουσία του!

¡Gol histórico para Olivier Giroud! ⚽🔝 El delantero francés abrió el marcador entre Lille y Brest, para alcanzar la cifra de 3️⃣5️⃣0️⃣ anotaciones en su carrera. ¡Un killer como pocos! 🇫🇷 pic.twitter.com/bU6KE309vj — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 17, 2025

Για την ιστορία, αναμέτρηση, ήταν… χορταστική! Τελικό σκορ 3-3. «Γεμάτο» ματς, ισοπαλία με μεγάλο «νικητή», το ίδιο το ποδόσφαιρο.

90′ I 3️⃣-3️⃣ C’est terminé. Intéressants devant mais trop fébriles en défense et en manque de maîtrise, les Dogues concèdent le nul sur la pelouse de Brest après avoir mené par deux fois. Le compte-rendu ➡️ https://t.co/A2bkdGXLSS Rendez-vous dimanche prochain pour la réception… pic.twitter.com/P0bTIfcYqv — LOSC (@losclive) August 17, 2025

Όπως και να έχει, ο Ζιρού, δείχνει πως έχει… κάμποσα καύσιμα στο «ντεπόζιτό» του ακόμα!