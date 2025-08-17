Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Άρης στη σημερινή φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης… ξέμεινε από επιθετικούς, καθώς δεν υπολογίζει ούτε στον Λορέν Μορόν αλλά ούτε και στον Τίνο Καντεβέρε.

Ο Ανδαλουσιανός άσσος έχει κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί από τον αγώνα κόντρα στους Αρκάδες.

Όσον αφορά τον Καντεβέρε, κρίθηκε σκόπιμο να μην παίξει καθώς ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αυτή την περίοδο για να φτάσει τον βαθμό ετοιμότητας της υπόλοιπης ομάδας, όπως σημειώνουν οι άνθρωποι του Άρη.

Να σημειωθεί ότι για τον Καντεβέρε έφτασε σήμερα στα γραφεία της ΠΑΕ η κλήση του στην Εθνική Ζιμπάμπουε για τους αγώνες με Μπενίν (05/09) και Ρουάντα (09/09). Αμφότεροι είναι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.