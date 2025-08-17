Ματίας Αλμέιδα και Ερνέστο Βαλβέρδε, «ανοίγουν» την αυλαία του ισπανικού πρωταθλήματος!

Η «La Liga» επέστρεψε, με… άκρως ελληνικό χρώμα!

Στο «Σαν Μαμές» του Μπιλμπάο, δύο… παλαιοί μας γνώριμοι, διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους.

Η τοπική Αθλέτικ, του Βαλβέρδε, αντιμετωπίζει τη Σεβίλλη, του Αλμέιδα!

¡HOLA, PELADO! Matías Almeyda hace su debut oficial al mando del Sevilla en el partido ante Athletic Club. pic.twitter.com/TrHwWiEREa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025

Οι δύο τεχνικοί, «άφησαν» το στίγμα τους στη Superleague. Ο μεν Βάσκος, σε τρεις σεζόν με τον Ολυμπιακό, έγινε «σύμβολο» στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας. Σε δύο θητείες (2008-2009/ 2010-2012), σήκωσε τρία Πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδος!

Ο δε Αργεντινός, οδήγησε την ΑΕΚ σε μέρες «δόξας». Το Νταμπλ του 2023, στην επιστροφή της «Ένωσης» στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα έχει πάντα την «υπογραφή» του!

Η «μοίρα», δεν τους έφερε ποτέ αντιμέτωπους στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η στιγμή ήρθε στην Ισπανία.

Στο επίσημο ντεμπούτο του Αλμέιδα, στον πάγκο της Σεβίλλης, έφτασε η μέρα!

Παρότι ο «Πελάδο», άφησε τη χώρα μας, το… γαλανόλευκο παρελθόν του, τον ακολούθησε και στη νέα πρόκληση της καριέρας του!

Μάλιστα, λίγο πριν την αναμέτρηση, μίλησαν μαζί στην ισπανική τηλεόραση. Σε πολύ χαλαρό ύφος και όμορφο κλίμα, ήταν «αφοπλιστικοί» στο pre-game show του ματς!