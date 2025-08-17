Δημοφιλή
Δασμοί; Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω!
Τα στοιχεία για τις τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ αποδομούν το αφήγημα του πρώην προέδρου – Ο ρόλος του δολαρίου, της μετακύλισης κόστους και των δημοσιονομικών πιέσεων
Η απεργία που δοκιμάζει την αμερικανική αμυντική αλυσίδα
Πάνω από 3.200 εργαζόμενοι σε Μιζούρι–Ιλινόι σταματούν F-15 και Τ-7A μετά το «όχι» στη 4ετή πρόταση και χωρίς ορίζοντα διαπραγματεύσεων
Η Kodak στο χείλος του γκρεμού
Ζημιές στο β’ τρίμηνο, έλλειμμα ρευστότητας και χρέος που «τρέχει» τη στιγμή που η μετοχή βούτηξε 25% καθώς ο ιστορικός όμιλος προειδοποιεί τους επενδυτές
Η Κομισιόν ανοίγει την αναθεώρηση του Κανονισμού Ξένων Επιδοτήσεων (FSR)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε τη διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού για τις Ξένες Επιδοτήσεις (FSR), καλώντας επιχειρήσεις, δικηγορικά γραφεία, συμβούλους, δημόσιες αρχές και ερευνητές να καταθέσουν απόψεις έως τις 18 Νοεμβρίου 2025. Τα ευρήματα θα τροφοδοτήσουν την πρώτη έκθεση αναθεώρησης που θα αποσταλεί σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, με ορίζοντα παρουσίασης τον Ιούλιο του 2026. Η […]