Μετά τα νέα #1 και #3 η smart ανεβάζει το επίπεδο των επιδόσεων παρουσιάζοντας τον νέο smart #5 Brabus, μοντέλο που υπόσχεται να μην «χαρίζει κάστανα». Θα είναι η σπορ εκδοχή του με επιδόσεις που θα συναρπάζουν μιας και το νέο μοντέλο υπόσχεται ηλεκτρικές ανησυχίες 646 ίππων. Το ισχυρότερο μοντέλο της σειράς, το νέο smart #5 Brabus φέρει τεχνολογία υψηλών επιδόσεων, μεγάλους χώρους οικογενειακών προδιαγραφών και πολλά νέα συστήματα υποβοήθησης.

Στην πράξη η μέγιστη ισχύ των ηλεκτροκινητήρων αγγίζει τους 646 ίππους που συνδυάζεται από ένα σύστημα τετρακίνησης. Το Launch Mode εξασφαλίζει εξαιρετική επιτάχυνση που σε αριθμούς μεταφράζεται από τα 0- 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα. Φιλοξενεί αρχιτεκτονική 800 volt που επιτρέπει ταχεία φόρτιση DC έως και 400 kW, φορτίζοντας την μπαταρία 100 kWh από 10% σε 80% (κατάσταση φόρτισης) σε μόλις 18 λεπτά. Το νέο μοντέλο θα μπορεί να εξασφαλίζει στον ιδιοκτήτη του μετά από μια πλήρη φόρτιση αυτονομία έως 540 χλμ. (κατά WLTP). Στην Ελλάδα, το smart #5 Brabus είναι διαθέσιμο για παραγγελία από το καλοκαίρι του 2025.

H τιμή του Brabus είναι από 61.900 ευρώ.