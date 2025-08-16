Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ εμφανίστηκε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ σχολιάζοντας την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου στην Αλάσκα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πρόεδρε Τραμπ, μόλις είδα τη συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο Πούτιν και ήταν ντροπιαστική. Θέλω να πω στεκόσουν εκεί σαν ένα μικρό βρασμένο μακαρόνι, σαν ένα μικρό fan boy. Aναρωτιόμουν πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο ή μια selfie ή κάτιο τέτοιο;

Θέλω να πω κυριολεκτικά ξεπουλήσατε σε αυτή τη συνέντευξη Τύπου τις μυστικές υπηρεσίες μας, το δικαστικό μας σύστημα, και το κυριότερο από όλα τη χώρα μας. Είστε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Τι τρέχει με σένα; Τι απέγιναν τα δυνατά λόγια ή τη δύναμη του Ρόναλντ Ρέιγκαν όταν στάθηκε εκεί στο Τείχος του Βερολίνου και είπε: Κύριε Γκορμπατσόφ, γκρεμίστε αυτό το τείχος. Τι συνέβη με όλα αυτά; » ανέφερε ο ηθοποιός.