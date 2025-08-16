Ο Βασίλης Τολιόπουλος απάντησε στις ερωτήσεις των φίλων του Παναθηναϊκού, σε συνέντευξη που έδωσε στο Club 1908.
Μεταξύ άλλων, ο διεθνής γκαρντ «προκάλεσε» τον Νίκο Ρογκαβόπουλο σε έναν άτυπο διαγωνισμό τριπόντων την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Σε ερώτηση λοιπόν για το ποιος θα σκοράρει περισσότερα τρίποντα στη σεζόν, ανάμεσα στους δύο, ο Βασίλης Τολιόπουλος απάντησε «εγώ σίγουρα. Από τον Ρόγκα δε χάνω ποτέ».
You asked & Vassilis Toliopoulos answered! 💬
From your most burning questions to his most honest answers, here’s a sneak peek of what went down in our exclusive Q&A.
Don’t miss out and watch now all his answers on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD37wn
P.S. Did we just witness an… pic.twitter.com/oBexvm1iNM
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 16, 2025