Ο Ριτσάρλισον έπαθε… Μουντιάλ 2022 και με επικό ψαλιδάκι μας «καλωσόρισε» στη νέα σεζόν, με μία «ζωηγραφιά»!

RICHARLISON WITH AN IDENTICAL GOAL FOR TOTTENHAM TO HIS ONE FROM THE WOLRD CUP 😱 🔥 pic.twitter.com/8a10RcSc4q — ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2025

Η Premier League επέστρεψε, όπως και οι επικές γκολάρες της!

Μετά την «χορταστική» αναμέτρηση ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μπόρνμουθ (4-2), το βράδυ της Παρασκευής (15/08), η Τότεναμ υποδέχθηκε την Μπέρνλι.

Στο Λονδίνο, τα «Σπιρούνια», πέρασαν ένα εύκολο απόγευμα, επικρατώντας με 3-0. Απόλυτος πρωταγωνιστής, ο Ριτσάρλισον!

A perfect start 🤩 pic.twitter.com/ManHNx8vTv — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 16, 2025

Ο Βραζιλιάνος σταρ, είχε συμμετοχή σε όλα τα γκολ της ομάδας. Σκόρερ εις διπλούν και «σερβιτόρος» στο 3-0 του Τζόνσον.

Ωστόσο, το δεύτερό του τέρμα στο 60’… τρέλανε κόσμο!

Ο Κούντους από τα δεξιά, «άδειασε» τους αντίπαλους του. Μετά με όμορφη σέντρα, στο ύψος του πέναλτι, βρήκε τον Ριτσάρλισον.

Ο Λατινοαμερικάνος φορ επέλεξε τον… δύσκολο τρόπο και δικαιώθηκε! Με ανεπανάληπτο γυριστό στη κίνηση, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Ντουμπράφκα!

Το φοβερό γκολ του Ριτσάρλισον

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Tottenham 2-0 Burnley | Richarlison WHAT A BEAUTIFUL GOAL FROM RICHARLISON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/INeKKGrtD6 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 16, 2025

This fan recorded Richarlison’s overhead kick vs Burnley and I think we’ve seen the goal of the season already! 🤩👏 pic.twitter.com/mgk25DAkUw — Sleeper Football (@SleeperFooty) August 16, 2025

Γκολ «ποίημα» από τον 27χρονο επιθετικό και οι αντιδράσεις των συμπαικτών του, τα λένε όλα!

Pedro Porro is everyone of us after THAT Richarlison goal pic.twitter.com/5QiFZXLaCf — ODDSbible (@ODDSbible) August 16, 2025

Το κοινό του «Tottenham Hotspur Stadium» τον αποθέωσε. Λίγο μετά, έκανε και ασίστ, με τον Τόμας Φρανκ, να τον αποσύρει στιγμές αργότερα. Κατά την αποχώρησή του, ακολούθησε «standing ovation». Όλο το γήπεδο όρθιο, χειροκρότησε τον Ριτσάρλισον, που αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον.

Ματς το οποίο θα θυμάται για πολύ καιρό και μια στιγμή… βραζιλιάνικης αλητείας, που θα μείνει στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Άλλωστε, είναι… συνήθης ύποπτος σε αυτά. Το Νοέμβριο του 2022, στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ ο «Pigeon», το είχε ξανακάνει.

Στην αναμέτρηση με την Σερβία, για τους ομίλους, με παρόμοιο γυριστό ψαλίδι, έστειλε την μπάλα στο «πλεκτό». Μάλιστα, το συγκεκριμένο γκολ, είχε ψηφιστεί ως το καλύτερο της διοργάνωσης!