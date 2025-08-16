O Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακός, διάρκειας τεσσάρων χρόνων.

Τη σεζόν 2024/25 ο νεαρός γκαρντ έκανε ντεμπούτο στην Stoiximan GBL με τα ερυθρόλευκα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πραγματοποίησε συνολικά 6 συμμετοχές και μέτρησε 1.3 πόντους, 0.5 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ, παίζοντας 3.3 λεπτά μέσο όρο

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Από τις Ακαδημίες στην πρώτη ομάδα! Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, διάρκειας τεσσάρων ετών».