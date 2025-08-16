Πεπειραμένος, βιονικός, «μπαρουτοκαπνισμένος». Πολλά επίθετα θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τον Τζέιμς Μίλνερ. Το «ταχύμετρό» του γράφει 638 εμφανίσεις και του απομένουν 15 «βήματα» για να εισέλθει στο «Πάνθεον» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

James Milner makes his 633rd Premier League appearance to move into second place 💫 He just needs 20 more to equal Gareth Barry’s record pic.twitter.com/ddiJtb4zpg — B/R Football (@brfootball) January 22, 2024

Μπορεί κάποιοι να νόμιζαν πως έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αλλά ο Τζέιμς Μίλνερ συνεχίζει! Στα 39 του πια, φοράει τη φανέλα της Μπράιτον και ετοιμάζεται να…σπάσει τα κοντέρ. Σεζόν νούμερο 24 στην Premier League, ένα ρεκόρ που πολύ δύσκολα θα καταρριφθεί!

James Milner is currently midway through his 24th pre-season 😱 The 39 year-old only needs 16 more appearances to claim the all time Premier League record 👀 Gareth Barry- 653 James Milner- 638 pic.twitter.com/pCcvmpUyXR — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 22, 2025

Οι κορυφές «κυνηγάνε» τον Άγγλο μέσο και αυτός με τη σειρά του θέλει να προσπεράσει έναν άλλοτε συμπαίκτη του. Στον…Όλυμπο με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Premiership, κατοικεί ο Γκάρεθ Μπάρι, τον οποίο επιδιώκει ο Μίλνερ να… ξεσπιτώσει!

Ο παλαίμαχος παίκτης των Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Σίτι, Έβερτον και Γουέστ Μπρόμιτς, αγωνίστηκε συνολικά 653 φορές στη κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας. Αν και η τελευταία του εμφάνιση ήταν το 2018 με τους «Baggies», δεν έχει δει ποτέ να απειλείται αυτή η ξεχωριστή πρωτιά. Φέτος όμως, νιώθει την «καυτή» ανάσα του παίκτη της Μπράιτον!

Ο άσος των «Γλάρων» μετρά 638 αγώνες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και θέλει 15 ακόμη για να ισοφαρίσει την επίδοση του Μπάρι. Σε περίπτωση που αγωνιστεί σε 16 ή περισσότερους αγώνες, θα «σκαρφαλώσει» πρώτος στη σχετική λίστα, αφήνοντας τον πρώην «συνοδοιπόρο» του σε Βίλα και Σίτι στη δεύτερη θέση.

Albion midfielder James Milner only needs to play 1️⃣5️⃣ more games to become the Premier League’s all time appearance maker! 👕💙🤍 The record is currently held by Gareth Barry with 6️⃣5️⃣3️⃣. ⚽️#Brighton #BHAFC pic.twitter.com/0NQqZ3pNeW — Andrew James (@AndrewJames1901) July 27, 2025

Ο «γερόλυκος» Μίλνερ ευελπιστεί να έχει για «σύμμαχο» και τη τύχη φέτος. Αν και μπορούσε από πέρσι να έχει πετύχει αυτόν το στόχο, ένας τραυματισμός στο γόνατο τον κράτησε πίσω, όντας μόλις τέσσερις φορές στις επιλογές του Φάμπιαν Χιούρτζελερ.