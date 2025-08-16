Ο Ολυμπιακός, αντιμετώπισε την Ίντερ, στο Μπάρι, σε φιλική αναμέτρηση με… άρωμα Champions League! Αυτό, ήταν το τελευταίο «τεστ» των δυο ομάδων, πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

🔵⚫️ @Inter 🤝🏻 @olympiacosfc 🔴⚪️ Inter President and CEO, Mr. Giuseppe Marotta, exchanged gifts with Olympiacos FC Sports Director, Mr. Darko Kovacevic. pic.twitter.com/A9GT794Kxd — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 16, 2025

Οι «ερυθρόλευκοι», έδωσαν συνολικά το ένατο φιλικό τους στην εφετινή προετοιμασία. Το πρόσημο, θετικό. Δύο ήττες, μια ισοπαλία και έξι νίκες, ο απολογισμός της ελληνικής ομάδας.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε στο «Στάδιο Σαν Νίκολα», η Ίντερ επικράτησε του Ολυμπιακού, με σκορ 2-0. Τα μοναδικά γκολ της της αναμέτρησης, σημείωσαν οι Φεντερίκο Ντι Μάρκο, στο 16′, και Μάρκους Τουράμ, στο 53′.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε «δυνατά» στον αγώνα. Μετά από 7 λεπτα αγώνα, ο Στρεφέτσα, εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά. Ο Καλογερόπουλος, έπιασε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Σόμερ.

Λίγο αργότερα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βγήκε στην κόντρα. Ο Νασιμέντο, βρήκε τον Στρεφέτσα στα δεξιά αλλά το σουτ του τελευταίου κατέληξε άουτ (15′).

Ωστόσο, ένα λεπτό αργότερα η Ίντερ σκόραρε. Ο Τουράμ, πάσαρε στον Λαουτάρο Μαρτίνεζ. Αυτός, δεν τελείωσε τη φάση, αλλά έδωσε ασίστ στον Ντι Μάρκο. Ο Ιταλός, προ κενής εστίας, δεν είπε «όχι» και «έγραψε» το 1-0 (16′).

Στο 34′, ο Λαουτάρο πλάσαρε αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε.

Η Ίντερ, μπήκε με ένταση στο δεύτερο μέρος και βρήκε κι άλλο γκολ. Ο Ντάμφρις έκανε την κούρσα, σούταρε, αλλά ο Τζολάκης είπε «όχι». Στην επεναφορά, ο Τουράμ έκανε το «tap-in» για το 2-0 (53′).

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπρούνο, Μπιανκόν (72′ Πιρόλα), Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (72′ Ελ Κααμπί), Καμπελά, Γιαζιτσί (61′ Λιατσικούρας).

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ίντερ! / Our line-up for today’s match against FC Internazionale Milano! 🔴⚪️#Olympiacos #INTOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/K4ygnyjv9Q — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 16, 2025

Ίντερ (Τσίβου): Ζόμερ, Παβάρ (61′ Μπίσεκ), Ατσέρμπι (72′ Ντε Φράι), Μπαστόνι (72′ Νταρμιάν), Ντάμφρις (80′ Ζαλέφσκι), Σούσιτς (61′ Τσαλχάνογλου), Μπαρέλα (80′ Ασλάνι), Μιχιταριάν (61′ Ζιελίνσκι), Ντι Μάρκο (28′ Λουίζ Ενρίκε), Τουράμ (72′ Μπόνι), Λαουτάρο Μαρτίνες (72′ Εσπόσιτο).