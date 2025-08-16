Με αρνητκό αποτέλεσμα, έκλεισε ο Ολυμπιακός τηην εφετινή του προετοιμασία. Στο Μπάρι της Ιταλίας, γνώρισε την ήττα από την Ίντερ, με σκορ 2-0.

Τα τέραματα της αναμέτρησης στο «Στάντιο Σαν Νίκολα», σημείωσαν οι Φεντερίκο Ντι Μάρκο και Μάρκους Τουράμ, στο 16ο και 53ο λεπτό αντίστοιχα.

Από την πλευρά των Πειραιωτών, ξεχώρισε ο Στρεφέτσα. Ο Βραζιλιάνος, ήταν δραστήριος και έψαξε το γκολ με «ζέση», κύριως στο πρώτο ημίωρο, χωρίς όμως επιτυχία.

Με την ήττα αυτή, οι Πρωταθλητές Ελλάδος, τελείωσαν το «ιταλικό» τους ταξίδι, χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί το ματς με τη Νάπολι, το απόγευμα της Πέμπτης (14/08), όπου δεν τα κατάφερε (2-1).

Αυτό, ήταν το ένατο φιλικό του Ολυμπιακού, στις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και την Ιταλία. Με Μπρέντα, Νόριτς, Αλκμαάρ ,Χέρενφεν, Ντεν Χάαγκ, Αλ-Τααβούν, Ουνιόν Βερολίνου και Νάπολι, οι προηγούμενες αναμετρήσεις. Τελικός απολογισμός, έξι νίκες, μια ισοπαλία και δύο ήττες.

Πλέον, οι δύο ομάδες, μπαίνουν σε… ρυθμούς σεζόν 2025-2026. Αυτή ήταν η πρόβα «τζενεράλε», ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ολυμπιακός, το ερχόμενο Σάββατο (23/08, 20:00), θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Aktor, στην πρεμιέρα της Stoiximan Superleague. Οι Νταμπλούχοι Ελλάδος, θα ξεκινήσουν την υπεράσπιση των «κεκτημένων» τους, από το «Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ωστόσο, δεν θα έχουν την στήριξη των οπαδών τους, με την αναμέτρηση να γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Από την άλλη, η Ίντερ, θα προσπαθήσει να επανέλθει στο δρόμο των επιτυχιών, μετά την «πικρή» περσινή σεζόν. Για την «αυλαία» της Serie A, θα φιλοξενήσει την Τορίνο. Ο αγώνας, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (25/08, 21:45), στο «Τζουζέπε Μεάτσα» του Μιλάνου.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε «δυνατά» στον αγώνα. Μετά από 7 λεπτα αγώνα, ο Στρεφέτσα, εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά. Ο Καλογερόπουλος, έπιασε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Σόμερ.

Λίγο αργότερα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βγήκε στην κόντρα. Ο Νασιμέντο, βρήκε τον Στρεφέτσα στα δεξιά αλλά το σουτ του τελευταίου κατέληξε άουτ (15′).

Ωστόσο, ένα λεπτό αργότερα η Ίντερ σκόραρε. Ο Τουράμ, πάσαρε στον Λαουτάρο Μαρτίνεζ. Αυτός, δεν τελείωσε τη φάση, αλλά έδωσε ασίστ στον Ντι Μάρκο. Ο Ιταλός, προ κενής εστίας, δεν είπε «όχι» και «έγραψε» το 1-0 (16′).

Το 1-0 του Φεντερίκο Ντι Μάκρο

Με τη συπλήρωση 20 λεπτών, ο Στρεφέτσα απείλησε και πάλι. Ο Βραζιλιάνος σούταρε από μακριά. Η μπάλα κόντραρε και «έφυγε» ελάχιστα εκατοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ελβετού κίπερ.

Στο 34′, οι «Νερατζούρι», έφτασαν κοντά και σε δεύτερο τέρμα. Ο Τουράμ πέρασε τον Κοστίνια και έδωσε πάσα στον Μαρτίνεζ. Ο Αργεντινός πλάσαρε από την «καρδιά» της περιοχής, όμως ο Τζολάκης δήλωσε «παρών» με εξαιρετική επέμβαση.

Στην πρώτη φάση του δευτέρου μέρους, ο Λαουτάρο πήρε την κεφαλιά. Ωστόσο, αυτή ήταν αδύναμη και ο Τζολάκης μπλόκαρε με ευκολία.

Ελάχιστα λεπτά μετά, ήρθε το 2-0. Ο Ντάμφρις έκανε την κούρσα, σούταρε, αλλά ο Τζολάκης είπε «όχι». Στην επεναφορά, ο Τουράμ έκανε το «tap-in» και έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ (53′).

Το 2-0 του Μάρκους Τουράμ

Το 2-0, έμεινε έως και το τελευταίο σφύριγμα του Ιταλού ρέφερι.

Τώρα, τα «βλέμματα» και των δύο ομάδων, στρέφονται στην αυλαία των πρωταθλημάτων τους.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπρούνο, Μπιανκόν (72′ Πιρόλα), Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (72′ Ελ Κααμπί), Καμπελά, Γιαζιτσί (61′ Λιατσικούρας).

Ίντερ (Τσίβου): Ζόμερ, Παβάρ (61′ Μπίσεκ), Ατσέρμπι (72′ Ντε Φράι), Μπαστόνι (72′ Νταρμιάν), Ντάμφρις (80′ Ζαλέφσκι), Σούσιτς (61′ Τσαλχάνογλου), Μπαρέλα (80′ Ασλάνι), Μιχιταριάν (61′ Ζιελίνσκι), Ντι Μάρκο (28′ Λουίζ Ενρίκε), Τουράμ (72′ Μπόνι), Λαουτάρο Μαρτίνες (72′ Εσπόσιτο).

Τα φιλικά του Ολυμπιακού:

9 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0

26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2

2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1

3 Αυγούστου 2025, 16:00: ADO Den Haag – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1

14 Αυγούστου 2025, 19:00: SSC Napoli – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1

16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0