- Διεθνή μέτωπα – Κυρίε Διευθυντά, Ο Νετανιάχου παραμένει στην εξουσία «χάρη» στη Χαμάς και το ανάποδο. Και ο Ζελένσκι, «χάρη» στον Πούτιν. Μόνο που εδώ, καλώς ή κακώς, δεν ισχύει και το ανάποδο. Με τιμή Νεόκοπος
- Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο – Τραυματίας ένας ανήλικος
- Μεταγραφικό «ντόμινο» τερματοφυλάκων από την Τουρκία μέχρι το Μάντσεστερ με χαμένη την… Γιουνάιτεντ
Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης–Νέων Μουδανιών
Λόγω του ατυχήματος σημειώθηκε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων
Καταφθάνουν στην Ουάσιγκτον μέλη της Εθνοφρουράς – Άνδρες με στρατιωτικές στολές σε κεντρικούς δρόμους
Μέλη της Εθνοφρουράς ξεκίνησαν να φθάνουν στην Ουάσιγκτον μετά την απόφαση του προέδρου Τραμπ να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την αστυνομία της πόλης, επικαλούμενος αύξηση της εγκληματικότητας
Συγκλονιστικές εικόνες στη Ζάκυνθο: Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βοηθούν ηλικιωμένους στο πύρινο μέτωπο
Αμεση ήταν η κινητοποίηση των Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ζακύνθου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές Αγαλά, Κερί και Κοιλιωμένος, και επεκτείνεται ραγδαία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Ταυτόχρονα, οι Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ε.Ε.Σ. συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εκκένωσης των οικισμών που απειλούνται άμεσα από τη […]
Απίστευτο ατύχημα στον Λυκαβηττό: Νεαρός τουρίστας έπεσε στο κενό
Ο άνδρας πιθανόν να παρασύρθηκε από τους ανέμους τη στιγμή που έβγαζε φωτογραφία
Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον
Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα.