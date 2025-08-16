Επικαιρότητα

Αμεση ήταν η κινητοποίηση των Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ζακύνθου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές Αγαλά, Κερί και Κοιλιωμένος, και επεκτείνεται ραγδαία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Ταυτόχρονα, οι Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ε.Ε.Σ. συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εκκένωσης των οικισμών που απειλούνται άμεσα από τη […]