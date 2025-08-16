Ο Gordon Murray είναι γνωστός στους περισσότερους για την επιτυχημένη πορεία του ως σχεδιαστής στην Formula 1.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ο Murrey έπιασε δουλειά στην Brabham ως μηχανικός.Το 1986 μεταπήδησε στην McLaren του Ron Dennis ως Τεχνικός Διευθυντής.

O Mάρει ακόμη και σήμερα, δεν μπορεί να σταματήσει να εργάζεται. Καθώς πλησιάζει τα 80 του χρόνια, ο Μάρεϊ εξακολουθεί να αναπτύσσει νέα supercars, και ούτε καν η διάγνωση καρκίνου δεν τον άφησε να φύγει από το τραπέζι των σχεδίων. Ένα από τα νεότερα supercars της Gordon Murray Automotive – το S1 LM – αναπτύχθηκε ενώ το ομώνυμο αυτοκίνητο υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία.

Ο Μάρεϊ αποκάλυψε τη διάγνωση του καρκίνου στις αρχές του καλοκαιριού. Διαγνώστηκε με καρκίνο του οισοφάγου στις αρχές του 2024, κάτι που αυτός και οι γιατροί του διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια μιας ρουτίνας ενδοσκόπησης. Ο Μάρεϊ υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία κάτι που τον ταλαιπώρησε αλλά δεν το έβαλε κάτω.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Murray υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση. Και παράλληλα εργαζόταν!

Σε όλη αυτή τη διάρκεια, συνεργαζόταν στενά με τον πελάτη που παρήγγειλε την S1 LM, έναν φόρο τιμής στην McLaren F1 GTR , η οποία κέρδισε το Le Mans. «Μπορώ ειλικρινά να πω ότι αυτό τον βοήθησε να ξεπεράσει τη θεραπεία του καρκίνου», δήλωσε ο Phil Lee, Διευθύνων Σύμβουλος της GMA, σε μια εκδήλωση της Εβδομάδας Αυτοκινήτου του Monterey.