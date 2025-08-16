Το παζάρι των πιλότων για τη νέα σεζόν και τα αλισβερίσια ανάμεσα σε ομάδες και οδηγούς φαίνεται να καθιερώνονται αυτή την περίοδο ανάπαυλας, με τις ειδήσεις να κυριαρχούν για τις μελλοντικές, πολυπόθητες μεταγραφές, που έχουν νόημα όταν βγαίνουν από τα χείλη επίσημων αλλά και αυτών που βρίσκονται στα παρασκήνια. Για παράδειγμα ο πρώην φυσικοθεραπευτής του Σέρτζιο Πέρεζ δηλώνει σχεδόν βέβαιος ότι ο Μεξικανός πιλότος θα επιστρέφει. Ποια είναι τα σημάδια που τον κάνουν να είναι σίγουρος;

Σήμερα, ο Μεξικανός οδηγός αγώνων Σέρτζιο Πέρεζ μπορεί να μην αγωνίζεται ενεργά στη Formula 1, αλλά όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον πρώην οδηγό της Red Bull, καθώς πληθαίνουν οι φήμες ότι σχεδιάζει μια μεγάλη επιστροφή για τη σεζόν της F1 το 2026.

Σύμφωνα με τον Ξαβί Μάρτος, τον πρώην φυσιοθεραπευτή του Πέρεζ, αυτό το διάστημα υπάρχει μια εμφανής αλλαγή στη συμπεριφορά του οδηγού και τις καθημερινές δραστηριότητες του ( με εντατική προετοιμασία της φυσικής κατάστασης του) που υποδηλώνει άμεσα την επιστροφή του στις πίστες. Ο πρώην φυσικοθεραπευτής αναφέρει ότι ο 35χρονος πιλότος είναι έτοιμος να επιστρέψει αλλά χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες.

Ο Πέρεζ ξεκίνησε τη καριέρα του στη Formula 1 το 2011, μεταπηδώντας από τη Sauber στη McLaren και στη συνέχεια στη Force India/Racing Point, προτού τελικά μετακομίσει στη Red Bull Racing για τη σεζόν του 2021.

Η ομάδα Cadillac F1 είναι από τους μνηστήρες που γλυκοκοιτάζουν το πρώην οδηγό στην ομάδα της – αν και το όνομά του έχει συνδεθεί και με εταιρείες όπως η Alpine.

Aλλά και η δήλωση του Πάμπλο Μοντόγια, πρώην οδηγού της F1 δεν πέρασε απαρατήρητη, ο οποίος λίγο ή πολύ δήλωσε ότι η ζωή του Λεκλέρ θα γίνει ακόμη δύσκολη το επόμενο διάστημα, μετά τις αναπάντεχες δηλώσεις του Χάμιλτον. Ο Μοντόγια ισχυρίζεται ότι ο Χάμιλτον όχι μόνο δεν πρόκειται να αποσυρθεί αλλά αντιθέτως θα παραμείνει …κολλημένος με τα μονοθέσια όσο τον παίρνει ηλικιακά με στόχο να κερδίσει αγώνες και πιθανόν και ένα όγδοο πρωτάθλημα. Ο Μοντόγια επίσης, διαβλέπει στο μέλλον μια μεγάλη προσπάθεια από τον Χάμιλτον να κερδίσει τον ομόσταβλο του Λεκλέρ, μιας και δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτητησης ότι τον βλέπει ανταγωνιστικά με πολλές δόσεις…ζήλιας.

Ο επτά φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής δεν βλέπει με καλό μάτι την απόδοση του τη φετινή σεζόν με τη Ferrari, ενώ η διαφορά των 42 βαθμών με τον Λεκλέρ φαίνεται να είναι η νέα εμμονή του Χάμιλτον. Πάντως, ο τελευταίος φρόντισε να πανικοβάλει τους οπαδούς του, μετά και τη αινιγματική δήλωση του ότι θα προβεί σε ανακοινώσεις στις 8 Αυγούστου (οι περισσότεροι πίστεψαν ότι θα αποχωρήσει) αλλά τελικώς ο Χάμιλτον ανακοίνωσε ότι είναι«πρεσβευτής» ενός νέου ποτού. Αν και μη αλκολοούχο το διαφημιζόμενο ποτό το σίγουρο είναι ότι τον έκανε να ξεχάσει τις αναπάντεχες δηλώσεις του μετά το Ουγγρικό γκραν πρι, που δήλωσε ότι είναι «άχρηστος» και να φροντίσει η Ferrari να βρει άλλον οδηγό.

Σε κάθε περίπτωση αίσθηση έκανε η «τρανταχτή» δήλωση του πρώην έμπειρου επικεφαλής της F1, Μπέρνι Εκλεστόν που χωρίς «φίλτρα» είπε ότι ο Χάμιλτον πρέπει να αποχωρήσει, εννοώντας ότι έχει πλέον ολοκληρώσει την πορεία του στην F1. Ο Εκλεστόν τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Λιούις θα πρέπει να ζητήσει από την Ferrari να του αποπληρώσει το συμβόλαιό του και να αποσυρθεί από την Formula 1, μετά την τραγική απόδοση του στην Ουγγαρία.

Για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος απομένουν ακόμα 10 αγωνιστικά τριήμερα, το τελευταίο τον Δεκέμβριο στο Άμπου Ντάμπι και ενώ οι οδηγοί έχουν τρέξει ήδη 14 γκραν πρι. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια πρόγραμμα της Ιστορίας της F1, οπότε είναι πολύ φυσικό οι οδηγοί να κάνουν διακοπές διαρκείας έως τα τέλη Αυγούστου.