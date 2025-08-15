Yπάρχει (αθλητικό και δη ευρωπαϊκό) αύριο για τους τρεις εκπροσώπους μας που μπαίνουν την ερχόμενη εβδομάδα στα play offs; Το αν είναι ή όχι υψηλά εμπόδια οι προσεχείς μας αντίπαλοι, προφανώς και θα φανεί στις διπλές αναμετρήσεις. Ωστόσο, ένα είναι το βέβαιο: για να εξασφαλίσουν την πρόκριση, πρέπει να σημαδέψουν σωστά, κοντολογίς να σημειώσουν γκολ. Εύκολο; Αν δούμε την όλη ιστορία των αγώνων που παρακολουθήσαμε στον τρίτο προκριματικό γύρο, μάλλον μιλάμε για κάτι υπερβολικά δύσκολο! Πολύ απλά γιατί σε κανονική διάρκεια παιχνιδιού, σε τέσσερα ματς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο μηδέν!

Οι Πράσινοι, έφεραν 0-0 με τη Σαχτάρ στο Ολυμπιακό Στάδιο και το ίδιο αποτέλεσμα στη ρεβάνς , προτού έρθει η ψυχοφθόρος αλλά συνάμα και θριαμβευτική διαδικασία των πέναλτι. Και ο ΠΑΟΚ, με την άσημη Βολφσμπέργκερ λευκές ισοπαλίες και στα δύο ραντεβού, έχοντας «ήρωα» τον γκολκίπερ Παβλένκα. Το εισιτήριο προέκυψε ένεκα της έφεσης του Καμαρά να βρίσκει δίχτυα και αυτό συνέβη στην παράταση. Οσο για την ΑΕΚ, ναι, σημείωσε πέντε γκολ στις μάχες με τον Αρη Λεμεσού, ποιος όμως ξεχνά πως και ο Δικέφαλος πέρασε στην παράταση και με όλα να κρέμονται σε μια κλωστή;

Συμπέρασμα: τόσο ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, όσο και η ΑΕΚ, απαιτείται να αναλύσουν σωστά το πώς ήρθε η συμμετοχή τους στα play offs και όχι να κάνουν επιδερμικές προσεγγίσεις. Ο ΠΑΟ κινείται για χαφ, ο Ιωαννίδης όμως δεν πείθει και μόνο τα εύστοχα πέναλτι δεν αρκούν, ενώ ο Σβιντέρσκι και ο Γερεμέγεφ απέχουν από το να θεωρούνται στράικερ ολκής για ομάδα που πασχίζει να εμφανιστεί σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο δε ΠΑΟΚ, ποντάρει να εμφανιστεί η λύση των αδιεξόδων του στην τάχιστη προσαρμογή του Γιακουμάκη, έστω κι αν ο υψηλόσωμος κεντρικός φορ είναι μονοδιάστατος και όχι τόσο μπαλάτος όσο το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει.

Όπως και να έχει, μειώσαμε τη διαφορά από την Τσεχία και μπαίνουμε δυνατά σε εβδομάδα υψηλών απαιτήσεων. Τίποτα ας μη θεωρηθεί δεδομένο. Αλλά και η επίθεση καλείται, επιτέλους, να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.