Ο πρόεδρος της XPeng Motors, He Xiaopeng, ανακοίνωσε σήμερα ότι το νέο XPeng P7 ολοκλήρωσε τη δοκιμή αντοχής 24 ωρών, επιτυγχάνοντας απόσταση 3.961 χλμ. Αυτό το νέο σημείο αναφοράς ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το Xiaomi YU7 κατά 17 χλμ.

Ο He Xiaopeng τόνισε τη σημασία αυτού του επιτεύγματος, σημειώνοντας ότι η πρόκληση αντοχής 24 ωρών έχει σημειώσει αρκετές εντυπωσιακές επιδόσεις στο παρελθόν όπως και τώρα. Το 2019, η Porsche Taycan κάλυψε 3.425 χλμ., ακολουθούμενη από τη Mercedes-Benz CLA με 3.717 χλμ. το 2024 και το Xiaomi YU7 με 3.944 χλμ. το 2025.

Η 24ωρη δοκιμή αντοχής για το νέο XPeng P7 περιελάμβανε συνεχή οδήγηση υψηλής ταχύτητας καθώς και γρήγορη φόρτιση, με το όχημα να λειτουργεί ασταμάτητα ενώ οι οδηγοί έκαναν εναλλαγές ταχυτήτων. Αυτή η δοκιμή έχει σχεδιαστεί για να ωθήσει τα ηλεκτρικά οχήματα στα όριά τους όσον αφορά τη βιώσιμη απόδοση και την αποδοτικότητα φόρτισης.