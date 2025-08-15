Η Nissan παρουσίασε το νέο σύστημα LIDAR, που ενσωματωθεί στα νέα της μοντέλα, όντας η προηγμένη τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού η οποία έχει ως στόχο την αποφυγή σύγκρουσης των οχημάτων στις διασταυρώσεις. Η νέα τεχνολογία έχει την ικανότητα να εκτελεί ορισμένους αυτόματους ελιγμούς αποφυγής σύγκρουσης, στο περίπλοκο περιβάλλον των διασταυρώσεων, όπου συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα.

Lidar είναι ουσιαστικά η τεχνολογία που προετοιμάζει με τον ιδανικότερο τρόπο την αυτοματοποιημένη οδήγηση. Ουσιαστικά βασίζεται σε ένα υπέρυθρο φως, που δημιουργεί έναν ακριβή, τρισδιάστατο χάρτη του περιβάλλοντος, με τον οποίο το όχημα μπορεί να αναγνωρίσει το πεδίο της δραστηριότητάς του. Στόχος της νέας τεχνολογίας, εκτός από την ασφαλή οδήγησης – με την δυνατότητα αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων – ο οδηγός να εξοικονομεί χρόνο, να επιτυγχάνει οικονομικότερες διαδρομές μέσα στην πόλη και να δημιουργεί νέα μοτίβα μετακίνησης, χωρίς το άγχος πίσω από το τιμόνι!

To LiDAR , που ουσιαστικά αποτελεί μία εξελιγμένη μέθοδος απομακρυσμένης ανίχνευσης περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό του Volvo EX90. Οι υπεύθυνοι της σουηδικής φίρμας αναφέρουν ότι θα βοηθήσει να μειωθούν τα ατυχήματα με σοβαρές συνέπειες έως και 20%.

Πλέον τα μελλοντικά αυτοκίνητα θα έχουν μια συστάδα συστημάτων, όπως οι προηγμένοι αισθητήρες, κάμερες, ραντάρ και lidar, που θα συνδέονται με μια υπολογιστική μονάδα του αυτοκινήτου. Ο ρόλος του lidar είναι να αποτελεί τον άγρυπνο φρουρό του οδηγού: Να μπορεί να ανιχνεύσει τον δρόμο μπροστά, ημέρα ή νύχτα, καθώς και σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου. Μπορεί να δει μικρά αντικείμενα που βρίσκονται εκατοντάδες μέτρα μπροστά, δημιουργώντας περισσότερο χρόνο για πληροφόρηση, δράση και αποφυγή. Όμως ο ρόλος του δεν μένει μόνο σε αυτά. Η συγκεκριμένη τεχνολογία όπως στο νέο Volvo EX90 θα μπορεί να αντιλαμβάνεται εάν έχει αποσπαστεί η προσοχή του οδηγού, όπως όταν είναι νυσταγμένος ή με άλλο τρόπο απρόσεκτος. Στόχος με σύμμαχο όλα αυτά τα συστήματα στο μέλλον, τα αυτοκίνητα να είναι έτοιμα για οδήγηση χωρίς την επίβλεψη!

Η αυτοματοποιημένη οδήγησης με πρωταγωνιστή το σύστημα LiDAR, αποτελεί ένα νέο στοίχημα για τη Mercedes. H γερμανική φίρμα εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια για την υλοποίηση του οράματος της για αυτοματοποιημένη οδήγηση. Με αυτό το σύστημα που βασίζεται στο LiDAR, που αποτελεί όντως μια καινοτόμο τεχνολογία τα οχήματα της γερμανικής φίρμας θα παρέχουν στους οδηγούς μια μοναδική, πολυτελή εμπειρία οδήγησης Μάλιστα, η Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πέτυχε , πριν λίγο καιρό και την έγκριση των Αρχών ώστε να είναι ο πρώτος κατασκευαστής που έθεσε την υπό προϋποθέσεις αυτοματοποιημένη οδήγηση στα οχήματα παραγωγής στη Γερμανία.