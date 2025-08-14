Σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 στην παράταση της Βόλφσμπεργκερ στο «Βέρδερζε Στάντιουμ», παίρνοντας το εισιτήριο για τα play off του Europa League, μετά και το 0-0 της Τούμπας.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αυστρία έχοντας 100 λόγους να ανησυχεί και μόνον έναν να κερδίσει: ηρεμία και μια στρωμένη χρονιά, αντάξια των 100ών γενεθλίων του. Στο «Wörthersee Stadion» του Κλάγκενφουρτ, υπό ασφυκτική ζέστη άνω των 35°C και με περίπου 700 οπαδούς στο πλευρό του, ο «Δικέφαλος» πάλεψε, άντεξε και στο τέλος πανηγύρισε μια επική πρόκριση στα play off του Europa League, χάρη στο γκολ-ποίημα του Μαντί Καμαρά στο 115ο λεπτό.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε δίχως σπουδαίες στιγμές, με τον ΠΑΟΚ να κρατά κατοχή αλλά τους Αυστριακούς να απειλούν περισσότερο. Στο 35’, ο Μπαλό βρέθηκε τετ α τετ με τον Παβλένκα, όμως ο Τσέχος τερματοφύλακας απέδειξε ξανά γιατί είναι η σιγουριά στα μετόπισθεν, αποκρούοντας σωτήρια. Μέχρι το φινάλε του 45λεπτου, η Βόλφσμπεργκερ συνέχισε να πιέζει, αλλά έμεινε στο μηδέν.

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ ανέβασε ρυθμό και στο 56’ κατέγραψε την πρώτη του τελική με απευθείας φάουλ του Μιχαηλίδη. Η είσοδος του Πέλκα έδωσε κίνηση στον άξονα, ο Κωνσταντέλιας άρχισε να μοιράζει και οι «ασπρόμαυροι» βρήκαν περισσότερες ευκαιρίες. Όμως, ο Παβλένκα χρειάστηκε ξανά στο 70’, λέγοντας «όχι» σε επικίνδυνο σουτ του Ζούκιτς. Το 0-0 έμεινε μέχρι το 90’ και η πρόκριση κρίθηκε στην παράταση.

Εκεί, ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα. Ο Κωνσταντέλιας και ο Πέλκας απείλησαν, αλλά ο Πόλστερ κράτησε τους γηπεδούχους όρθιους. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι πλησίαζε, ήρθε η στιγμή της λύτρωσης. Στο 115’, ο νεαρός Χατσίδης έκλεψε τη μπάλα, την έστρωσε στον Καμαρά και ο Αφρικανός χαφ εξαπέλυσε μια… φωτοβολίδα έξω από την περιοχή, καρφώνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Τα τελευταία λεπτά ήταν θρίλερ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, ο Ζούλτσνερ απείλησε με σουτ που έφυγε άουτ, πριν ο Γκρίνφιλντ σφυρίξει τη λήξη και η αποστολή του ΠΑΟΚ ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς.

Ο ΠΑΟΚ, μέσα από δύο μέτρια παιχνίδια, βρήκε τον τρόπο να περάσει και να «κλειδώσει» την ψυχολογία και τον προγραμματισμό της χρονιάς. Στην Αυστρία δεν κέρδισε μόνο την πρόκριση — κέρδισε την ηρεμία και το δικαίωμα να ονειρεύεται στα 100ά του χρόνια.

Βόλφσμπεργκερ (Ντίτμαρ Κιούμπαουερ): Πόλστερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Ρένερ, Σεπφ (101’ Νουαϊβου), Πίζινγκερ (106’ Σούλτσνερ), Μάτιτς (85’ Βόλμουτ), Μπαλό (63’ Ατάνγκα), Αγκιέμανγκ (63’ Γκάτερμαγιερ), Αβντιγιάι (63’ Ζούκιτς).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (118’ Τέιλορ), Οζντόεφ (76’ Καμαρά), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (109’ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (69’ Πέλκας), Τσάλοφ (91’ Μύθου).