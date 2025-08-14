Ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζει στην Κρακοβία (14/08, 21:00), τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στη ρεβάνς του 0-0 του ΟΑΚΑ, οι «πράσινοι», θα κυνηγήσουν τη νίκη ανατροπή, ώστε να πάρουν το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του UEFA Europa League.
Αν και αναμενόταν να βρεθεί στην ενδεκάδα, ο νεοαποκτηθείς Ζαρουρί βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Σαχτάρ (21:00), ενώ ο Πελίστρι είναι αυτός που θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης.
Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τετράδα άμυνας τους Κυριακόπουλο, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν και τον αρχηγό Κώτσιρα. Στον άξονα, ο Βιτόρια επέλεξε τον Τσιριβέγια ως εξάρι, πλαισιωμένο από τον Τσέριν και τον Μαξίμοβιτς.
Στα άκρα, ο Πελίστρι και ο Τετέ αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν ρήγματα και να τροφοδοτήσουν τον Σφιντέρσκι, που είναι ο μοναδικός καθαρός φορ στην κορυφή.
Αναλυτικά οι «11» του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κότσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Τσιριβέγια, Τετέ, Πελίστρι, Σβιντέρσκι.
Στον πάγκο: Λαφόντ, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Σιώπης, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Ιωαννίδης, Γιερεμέγιεφ
