Ολυμπιακός και Νάπολι, «κοντράρονται» στην Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση.

Μετά από επτά αγώνες, με τη δεύτερη και τρίτη εμφάνιση, ήρθε η ώρα της πρώτης!

Η ερυθρόλευκη ριγωτή, έκανε την «παρθενική» της παρουσία!

Άλλωστε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, το είχε προαναγγείλει από νωρίς.