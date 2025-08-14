Ο Μαντί Καμαρά με ένα εκπληκτικό σουτ λύτρωσε τον ΠΑΟΚ στο 115′ και έδωσε την πρόκριση στα play off του Europa League.

Οι παίκτες το ΠΑΟΚ πανηγύρισαν όλοι μαζί το «χρυσό» γκολ το Μαντί Καμαρά.