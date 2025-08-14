Ο Μαντί Καμαρά με ένα εκπληκτικό σουτ λύτρωσε τον ΠΑΟΚ στο 115′ και έδωσε την πρόκριση στα play off του Europa League.
Οι παίκτες το ΠΑΟΚ πανηγύρισαν όλοι μαζί το «χρυσό» γκολ το Μαντί Καμαρά.
Ο Μαντί Καμαρά με ένα εκπληκτικό σουτ λύτρωσε τον ΠΑΟΚ στο 115′ και έδωσε την πρόκριση στα play off του Europa League.
Οι παίκτες το ΠΑΟΚ πανηγύρισαν όλοι μαζί το «χρυσό» γκολ το Μαντί Καμαρά.
Ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στην πρόκριση επί της Σαχτάρ, Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι… απαρνήθηκε το ρόλο του “ήρωα” και σχολίασε το δραματικό ματς που έγινε στην Κρακοβία. “Όχι δεν είμαι ήρωας. Είναι ομαδική δουλειά και όχι μόνο δική μου. Κάναμε το παιχνίδι μας χωρίς να μπορέσουμε να σκοράρουμε, αλλά πιστεύω ότι το τέλος αυτό ήταν θετικό για […]
Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στις 21 και 28 Αυγούστου με φόντο μία θέση στη League Phase του Conference League – Πρώτο ματς στο Βέλγιο
Οι χρυσές αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς, Κουτέσα (γκολ, ασίστ) και Γιόβιτς (γκολ) έδωσαν νίκη-θρίλερ στην ΑΕΚ με 3-1 επί του Άρη Λεμεσού στην παράταση και παράλληλα την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League όπου περιμένει η Άντερλεχτ.
Σε ένα δραματικό παιχνίδι που έγινε στην Κρακοβία, κρίθηκε στα πέναλτι (0-0 κανονική διάρκεια και παράταση, 4-3 στα πέναλτι) και είχε πρωταγωνιστή τον Ντραγκόφσκι, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League, αφήνοντας εκτός την Ουκρανική Σαχτάρ. Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκαν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση, με δέκα παίκτες η […]
Σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 στην παράταση της Βόλφσμπεργκερ στο «Βέρδερζε Στάντιουμ», παίρνοντας το εισιτήριο για τα play off του Europa League, μετά και το 0-0 της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αυστρία έχοντας 100 λόγους να ανησυχεί και μόνον έναν να κερδίσει: ηρεμία και μια στρωμένη χρονιά, αντάξια […]