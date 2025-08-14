Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Νάπολι, σε φιλική αναμέτρηση στο γήπεδο «Teofilo Patini». Αυτό αποτέλεσε το προτελευταίο φιλικό των Πειραιωτών πριν την έναρξη της Stoiximan Super League, με το τελευταίο να πραγματοποιείται απέναντι στην Ίντερ το Σάββατο 16/8 στις 21:30.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στα φετινά καλοκαιρινά φιλικά, με 2-1.

Το ματς

Στο 16ο λεπτό ο Πολιτάνο πήρε την μπάλα στο δεξί φτερό της επίθεσης, συνέκλινε, και λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή σούταρε με το αριστερό στέλνοντας τη μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ της εστίας του Μπότη.

Το παιχνίδι κάθε άλλο παρά φιλικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, καθώς γίνονται πολλά σκληρά μαρκαρίσματα από αμφότερες τις ομάδες. Σε ένα από αυτά, του Ελ Κααμπί πάνω στον Ραχμάνι ο Κόντε μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να ζητήσει τον λόγο από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο διαιτητής του αγώνα έδειξε την κίτρινη κάρτα στον Μαροκινό.

Η μεγάλη στιγμή ήρθε στο 41′ για τον Ολυμπιακό. Με πίεση ψηλά, ο Ροντινέι έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Ελ Κααμπί, ο οποίος γύρισε και εκτέλεσε με το αριστερό,με τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να πραγματοποιεί μια εντιπωσιακή απόκρουση.

Στο 53′ οι Ιταλοί βγήκαν στην αντεπίθεση, ο Ντε Μπρόινε έδωσε στον ΜακΤόμινεϊ κι αυτός κατόπιν έτοιμο γκολ στον Λούκα, ο οποίος έκανε το 2-0 με προβολή.

Την κεφαλία του Έσε απέκρουσε με δυσκολία ο Σάβιτς στο 84′, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει σημαντική στιγμή μετά την φάση του Ελ Κααμπί. Με τη έναρξη των καθυστερήσεων ο Ολυμπιακός σκόραρε, με τον Τσικίνιο να πλασάρει σε κενή εστία. Ασυνεννοησία στην άμυνα της Νάπολι, ο Ραχμάνι έδιωξε λανθασμένα ενώ έβγαινε ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς για να μαζέψει την μπάλα, αυτή έφτασε στον Τσικίνιο, που με το αριστερό με λόμπα έξω από την περιοχή μείωσε σε 2-1, όπου ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Μπότης (45′ Πασχαλάκης), Κοστίνια (45′ Στρεφέτσα), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι (66′ Λιατσικούρας), Έσε, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ροντινέι, Ελ Κααμπί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Νάπολι! / Our line-up for today’s match against SSC Napoli! 🔴⚪️#Olympiacos #NAPOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/8ySPYdkeI0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 14, 2025

Νάπολι (Κόντε): Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορένζο, Ραχμάνι, Χεσούς, Ολιβέιρα, ΜακΤόμινεϊ, Λομπότκα, Ανγκισά, Ντε Μπρόινε, Πολιτάνο, Λουκάκου