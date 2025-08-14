Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί κι επίσημα ο Νταμιάν Σιμάνσκι που ήταν εκτός των πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Πολωνός χαφ επιστρέφει στην πατρίδα του, με τη Λέγκια Βαρσοβίας να ανακοινώνει την απόκτησή του για τέσσερα χρόνια.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα συμβόλαιο με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Επιστρέφω στην Πολωνία και θέλω να παίξω για τους υψηλότερους στόχους: Το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πεινάω για νίκες και θέλω να σηκώσω τρόπαια με τη Λέγκια», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Σιμάνσκι που πήρε τη φανέλα με το «44».

Η ανάρτηση της ΑΕΚ:

«Μετά από 190 επίσημες συμμετοχές, 11 γκολ και 12 ασίστ και κατάθεση ψυχής μέσα στο γήπεδο που δεν μπορεί καμιά στατιστική να καταγράψει, από σήμερα ο Ντάμιαν Σιμάνσκι δεν θα φοράει πλέον την φανέλα της ΑΕΚ.

Από τον Ιανουάριο του 2020 πρωταγωνίστησε σε πολύ έντονες στιγμές με την ομάδα μας, φόρεσε το περιβραχιόνιο της, έγινε νταμπλούχος και συνδέθηκε όσο λίγοι ξένοι ποδοσφαιριστές με την ΑΕΚ. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας.

Τον ευχαριστούμε για όλα και του ευχόμαστε το καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας του. Ο Ντάμιαν θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ!!!»

Η ανάρτηση της Λέγκια: