Γιάννης Αντετοκούνμπο; Παρών!

Ο «Greek Freak», είναι πάντα στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας και το αποδεικνύει έμπρακτα.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, συνεχίζει την προετοιμασία της στη Θεσσαλονίκη και το «PAOK Sports Arena». Εκεί, αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο, σε φιλική αναμέτρηση, ενόψει του EuroBasket 2025.

Ο Αντετοκούνμπο, αν και δεν μπορεί να αγωνιστεί, τίμησε με την παρουσία του τους συμπαίκτες του.

Μαζί με τον Καραγιαννίδη, έκατσαν δίπλα στον πάγκο της Εθνικής ομάδας, δίνοντας… ψυχολογία στη «γαλανόλευκη» 12άδα!