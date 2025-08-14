Η ΑΕΚ, αντιμετώπιζει απόψε (14/08, 21:00), τον Άρη Λεμεσσού, στην «Opap Arena», στη ρεβάνς του 2-2 της Κύπρου.

Οι «κιτρινόμαυροι», με τη στήριξη του κόσμου τους, στοχεύουν στην πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa Conference League.

Πριν λίγο, έγινε γνωστή η εντεκάδα που θα παρατάξει η «Ένωση».

Η 11αδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Πινέδα, Μάριν, Μάνταλος, Περέιρα, Ζίνι, Πιερό

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γιόνσον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Κοϊτά, Βίντα, Λιούμπιτσιτς, Κοσίδης και Κολιμάτσης.