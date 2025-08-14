Η Paramount—μετά τη συγχώνευση με τη Skydance—άνοιξε τα χαρτιά της για τη νέα εποχή: περισσότερες ταινίες κάθε χρόνο και επιστροφή σε μεγάλες κινηματογραφικές φιλοδοξίες. Στο media briefing στο ιστορικό lot του Χόλιγουντ, ο νέος πρόεδρος/CEO David Ellison έθεσε ως στόχο αύξηση της ετήσιας παραγωγής και επανεκκίνηση κορυφαίων brands. Στο «πάνθεον» των προτεραιοτήτων κατονομάστηκε ρητά και το World War Z, μαζί με Star Trek και Transformers.

Η είδηση δεν ισοδυναμεί (ακόμη) με επίσημο «πράσινο φως» ή λεπτομέρειες: δεν έχει ανακοινωθεί καστ, στόρι ή παράθυρο κυκλοφορίας. Ωστόσο, το στούντιο ξεκαθάρισε ότι το project σχεδιάζεται για αίθουσες και όχι ως τίτλος κατευθείαν για streaming—μια στρατηγική στροφής πίσω στο σινεμά.

Το ενδιαφέρον για sequel έμοιαζε «στον πάγο» για χρόνια—με αλλαγές σκηνοθετών, σενάριων και ακυρώσεις—παρά το ότι το φιλμ του 2013 έγινε το πιο εμπορικό ζόμπι-movie όλων των εποχών (540 εκατ. δολ. παγκοσμίως). Η νέα διοίκηση, όμως, βάζει ξανά το franchise ψηλά στη λίστα, κάτι που ήδη επιβεβαιώνεται από ειδικά media του χώρου. Οι φήμες/ευσεβείς πόθοι για επιστροφή του Brad Pitt παραμένουν μη επιβεβαιωμένες.

Τι σημαίνει πρακτικά; Με την Paramount να «ανεβάζει» ρυθμούς παραγωγής, ένα World War Z 2 είναι πια θέμα προτεραιότητας και χρονοπρογραμματισμού—όχι υποθετικής επιθυμίας. Η επιτυχία πρόσφατων horror και το ανανεωμένο slate του στούντιο δημιουργούν πρόσφορο έδαφος· το ερώτημα είναι αν το sequel θα «κλειδώσει» δημιουργική ομάδα που να ταιριάζει στο εύρος του εγχειρήματος.