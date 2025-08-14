Δημοφιλή
Πεκίνο εναντίον δύο ευρωπαϊκών τραπεζών
Η Κίνα απαγορεύει συναλλαγές με τις λιθουανικές Urbo Bankas και Mano Bankas σε αντίποινα για την ένταξη δύο κινεζικών τραπεζών στο 18ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ
Bitcoin: Τρία ακραία σενάρια για το πώς θα κλείσει τη χρονιά
Από νέο ιστορικό υψηλό έως βουτιά 45%
Κίνδυνος χρεοκοπίας για την εταιρεία που ήθελε να βγάλει το κρέας από τη διατροφή μας
Σε συνθήκες χρεοκοπίας πλησιάζει η εταιρεία Beyond Meat. Το τέλος της μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν προδιαγεγραμμένο, καθώς η καινοτομία δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η εταιρεία ήταν πρωτοπόρος στον χώρο των φυτικών κρεάτων που προσομοιάζουν το παραδοσιακό κρέας, όμως η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας προϊόντων δεν […]
Δασμοί ΗΠΑ: Τα προϊόντα της Κίνας η απάντηση της Ευρώπης
Η ανακατεύθυνση κινεζικών εξαγωγών λόγω των δασμών των ΗΠΑ προς την Ευρωζώνη μπορεί να ρίξει τις τιμές και τον πληθωρισμό, ενισχύοντας τις εισαγωγές αλλά δημιουργώντας προκλήσεις για την ευρωπαϊκή παραγωγή
Intel: Σε «σπιράλ θανάτου» η εταιρεία – Πώς έχασε την πρωτοκαθεδρία, γιατί την έβαλε στο στόχαστρο ο Τραμπ
Η εταιρεία-σύμβολο της τεχνολογικής εξέλιξης για πολλά χρόνια, Intel, όχι μόνο έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή επεξεργαστών αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τις επικρίσεις του προέδρου των ΗΠΑ. Το πρωί της 7ης Αυγούστου, ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social: «Ο διευθύνων σύμβουλος της INTEL πρέπει να παραιτηθεί, αμέσως. Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό […]