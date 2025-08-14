Η πρώτη φορά που δοκίμασα το Frontera ήταν το 1995 στη Θεσσαλονίκη. Ηταν ένα αυθεντικά σκληροτράχηλο στο δρόμο αυτοκίνητο, χωρίς πολλά καλούδια αλλά έδειχνε ότι μπορούσε να σε βγάλει ασπροπρόσωπο στις εκτός δρόμου διαδρομές. Όντας για την εποχή του εντυπωσιακό, με δυνατότητες κίνησης λόγω του υπερυψωμένου αμαξώματος και της στεγνής τετρακίνησης, σε βουνά και λαγκάδια δεν σκεφτόσουν ποτέ αν πρέπει να φρενάρει στις λακούβες. Σήμερα, σχεδόν τριάντα χρόνια μετά, η νέα γενιά δείχνει πιο κομψή δεν έχει σχέση με το παρελθόν και πατάει στις σύγχρονες γραμμές της ηλεκτροκίνησης! Η Opel αναφέρει ότι γιορτάζει τα 125 χρόνια, όπου το ολοκαίνουργιο Opel Frontera αποτελεί μια ισχυρή έκφραση αυτού του οράματος.

Είναι και το πρώτο μοντέλο που φέρει περήφανα το νέο έμβλημα του “Κεραυνού” της Opel στο κέντρο του Opel Vizor. Νέο είναι και το εσωτερικό, όπου τις εντυπώσεις κερδίζουν το ψηφιακό cockpit, το νέας σχεδίασης τιμόνι και οι δύο οθόνες 10’’.

Το Frontera διαθέτει πολλά ακόμα έξυπνα χαρακτηριστικά στον βασικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του καινοτόμου smartphone station. Παραμένει ένα άνετο μοντέλο όπου ο χώρος αποσκευών προσφέρει περισσότερα από 450 λίτρα χωρητικότητας, ενώ με τα καθίσματα αναδιπλωμένα, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.600 λίτρα. Και φυσικά θα το λατρέψουν όλοι οι εκδρομείς αφού εκτός από τις προαιρετικές ράγες οροφής, διατίθεται και μια σκηνή οροφής με σκάλα, ειδικά σχεδιασμένη για αυτό το SUV.

Το νέο Frontera είναι διαθέσιμο είτε ως υβριδικό 48V είτε ως αμιγώς ηλεκτρικό. Το Frontera Hybrid εφοδιάζεται με τους νέους υπερτροφοδοτούμενους τρικύλινδρους βενζινοκινητήρες 1.2 λίτρων, απόδοσης 100 και 136 ίππων, που έχουν εξελιχθεί ειδικά για τις υβριδικές εκδόσεις. Οι κινητήρες συνδυάζονται με ένα νέο, ηλεκτροκίνητο 6-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και έναν ηλεκτροκινητήρα 21 kW/28 hp. Σαφώς, από τη γκάμα δεν λείπει η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή, η Frontera Electric που θα διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, για μέγιστη αυτονομία έως 400 χλμ.