Ο Ρουί Βιτόρια ανέλυσε τις σκέψεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έγινε στην Κρακοβία για το δεύτερο παιχνίδι με αντίπαλο τη Σαχτάρ, απέφυγε να αποκαλύψει τα πλάνα του, σχολίασε τις απουσίες, αλλά και την ομάδα που οραματίζεται.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

Για το γκολ που έλειψε από τον Παναθηναϊκό στα προηγούμενα παιχνίδια, παρότι έχει «αρχές» στο παιχνίδι του:

«Χαίρομαι να βλέπω ομάδες που έχουν ξεκάθαρο μοντέλο παιχνιδιού και φιλοσοφία σαν την δική μας. Θέλουμε να παίξουμε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως της δυναμικότητας του αντιπάλου. Είναι κάποιες φορές βέβαια που ο αντίπαλος σε περιορίζει.

Για την δυναμικότητα του αντιπάλου έχω πει πολλές φορές πως είναι ίσως η καλύτερη ομάδα της φάσης αυτής. Αυτό δεν μας φοβίζει, αλλά μας δίνει ώθηση και κίνητρο. Έχουμε ήδη αναλύσει τον αγώνα. Έχουμε κάποια πράγματα που θέλουμε να διορθώσουμε και πιστεύουμε πως θα τα πάμε ακόμα καλύτερα.»

Για τις σημαντικές απουσίες που είχαν αμφότερες οι ομάδες και αν αλλοιώνει την αγωνιστική τους εικόνα αυτή η συνθήκη:

«Όλοι οι προπονητές θα θέλαμε σε κάθε ματς να έχουμε όλους τους παίκτες, αλλά γι’ αυτό και τα ρόστερ είναι τόσο μεγάλα. Δεν είμαστε εδώ για να κλάψουμε για τις απουσίες που έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με τους παίκτες που έχουμε στην διάθεσή μας. Από την στιγμή που δεν μπορεί να παίξει ένας παίκτης, μπορεί να είναι μία ευκαιρία για έναν άλλον».

Για την κατάσταση του Ιωαννίδη και την χρήση του Μαξίμοβιτς στο «10»:

«Όσον αφορά τον Ιωαννίδη, έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό κι έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις εδώ και λίγες μέρες. Δεν θα σας πω ποιοι παίκτες θα ξεκινήσουν, θα το πω πρώτα σε κείνους. Αν δεν βρεθεί κάποιος παίκτης στην ενδεκάδα δεν σημαίνει κάτι, πολλοί παίκτες έρχονται από τον πάγκο, δίνουν τις λύσεις και γίνονται σημαντικοί. Κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος να αγωνιστεί όσο χρόνο του ζητηθεί.

Θεωρώ πως εμείς φτιάχνουμε μια ομάδα που θα κυριαρχεί στα ματς και θα έχει ρόλο πρωτοβουλίας στα ματς αυτά. Θέλουμε πολύ να έχουμε την κατοχή, να δημιουργούμε και να πετύχουμε γκολ. Για να φτιάξουμε μία καλή ομάδα θα πρέπει να είμαστε δυνατοί και στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού. Εμείς θέλουμε να κυριαρχούμε στο γήπεδο. Όμως αυτό εξαρτάται και από την απόδοση και την δυναμικότητά του αντιπάλου. Πολλές φορές εκείνος μπορεί να μην σου επιτρέψει να έχεις την κατοχή.

Τότε εσύ θα πρέπει να ελέγξεις το ματς μέσω της αμυντικής οργάνωσής σου, να αμύνεσαι καλά και να βγαίνεις στην αντεπίθεση. Στο πρώτο ματς τους αντιμετωπίσαμε πολύ καλά, είχαν ελάχιστες καλές στιγμές, ενώ εμείς δημιουργήσαμε φάσεις. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και στο δεύτερο παιχνίδι. Ξέρουμε πως θα υπάρξουν στιγμές που θα αμυνθούμε είτε στο δικό μας τρίτο είτε στο κέντρο, είτε να πιέσουμε ψηλά και να κλέψουμε μπάλα. Εγώ θέλω να φτιάξω μία ομάδα που θα κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο».

Για το αν ταιριάζει το επιθετικό στυλ της Σαχτάρ στον Παναθηναϊκό:

«Δεν έχω πρόβλημα να παραδεχθώ πως η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μία πολύ καλή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες και λειτουργίες. Θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της κοντά στην περιοχή του αντιπάλου και να δημιουργεί, όπως κι εμείς. Θεωρώ πως ο αντίπαλος θα παίξει με τον ίδιο τρόπο που έπαιξε και στο πρώτο ματς. Εμείς πρέπει να τον δυσκολέψουμε όταν έχει την μπάλα, να μην του επιτρέψουμε να την κυκλοφορεί και να κλέψουμε μπάλες. Αντίθετα όταν την έχουμε εμείς θα πρέπει να αποφεύγουμε τα λάθη και να προσπαθούμε να επιτεθούμε».