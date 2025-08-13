Ο Γιώργος Κυριακόπουλος εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με τη Σαχτάρ και πέρα από το σχόλιο του για την αναμέτρηση με τους Ουκρανούς, μίλησε και για τον πύρινο εφιάλτη που ζει η ιδιαίτερη πατρίδα του, Πάτρα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Κυριακόπουλος στη συνέντευξη Τύπου:

«Σίγουρα παίζουμε με μία πολύ μεγάλη ομάδα που σεβόμαστε. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση και πιστεύουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης στους δικούς μου ανθρώπους, αλλά και σε όλους στην Πάτρα που δοκιμάζονται από τις φωτιές, αλλά και σε κείνους που δοκιμάζονται στις υπόλοιπες πόλεις. Επιτέλους να βρει μία λύση το κράτος για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα.

Η ομάδα έδειξε πολύ καλά δείγματα στο πρώτο παιχνίδι. Τα πήγαμε καλά αμυντικά, είχαμε τις ευκαιρίες να κάνουμε γκολ. Ήταν το μοναδικό πράγμα που μας έλειψε όπως και στα ματς με την Ρέιντζερς. Ελπίζω να καταφέρουμε να σκοράρουμε και να πάρουμε την πρόκριση».