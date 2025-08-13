Σε λίγες μέρες ο Αύγουστος περνάει στο δεύτερο μισό του, κάτι που σημαίνει ότι ξεκινά η τελική ευθεία για το φινάλε των καλοκαιρινών μεταγραφών του Άρη

Οι Θεσσαλονικείς δεν θα σταματήσουν στις 14 κινήσεις και όλο το βάρος έχει πέσει, ως γνωστόν, στην προσθήκη τουλάχιστον ενός ακόμη μέσου. Ευτύχημα και… δυστύχημα είναι ότι η αποτυχία στην Ευρώπη δίνει παραπάνω χρόνο στον Ρούμπεν Ρέγες για να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή επιλογή, παράλληλα με τις κάμποσες λύσεις που αριθμεί αυτή τη στιγμή η ομάδα στη μεσαία γραμμή της.

Το… καλούπι που έχει βάλει ο Ρέγες

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης έχει ζητήσει έναν ακόμη αμυντικό μέσο, που θα πλαισιώσει τον Ούρος Ράτσιτς στο «6». Κάτι που ο Ρέγες «ακούει», αλλά το οραματίζεται και λίγο καλύτερο. Δηλαδή έναν παίκτη καλό αμυντικά, έχοντας παράλληλα και αρετές στο αντίπαλο μισό. Να έχει την ικανότητα να συμβάλλει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και ενίοτε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο

Ήδη έχουν εξεταστεί 2-3 επιλογές από το εξωτερικό, χωρίς όμως να έχει γίνει το μεγάλο βήμα. Η τελική κίνηση, εκτός απροόπτου, αναμένεται να γίνει όσο πλησιάζει το «κλείσιμο» της αγοράς, όταν συχνά εμφανίζονται και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Με πιο απλά λόγια, ο Ρέγες ίσως να περιμένει τί θα του… προσφέρει η αγορά, με δεδομένο ειδικά ότι σε αυτή τη φάση εντοπίζει δυσκολίες στα χαφ όπως και για κάποιες άλλες ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν στο ρόστερ.