Κοντά στην έξοδο από την ΑΕΚ μετά από 5,5 χρόνια παρουσίας είναι ο Νταμιάν Σιμάνσκι. Ο Πολωνός χαφ, που δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς, βρίσκεται στην πατρίδα του για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συζητήσει τη μετακίνησή του στη Λέγκια Βαρσοβίας.

Παρότι έχει ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο, η Ένωση έδειξε πρόθυμη να τον διευκολύνει σεβόμενη την προσφορά του στην ομάδα. Ο Σιμάνσκι έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό για τριετές συμβόλαιο με τη Λέγκια και αν όλα πάνε καλά, αυτή θα είναι η νέα του ομάδα.

Με τη φανέλα της ΑΕΚ o 30χρονος άσος έπαιξε σε 190 ματς έχοντας 11 γκολ και 12 ασίστ. Υπήρξε αρχηγός της Ένωσης, με την οποία πανηγύρισε το νταμπλ το 2023.