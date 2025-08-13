Ρόμπιν Κουάισον ήταν το μεγαλύτερο βαρίδιο που ήθελε να «πετάξει» ο ήταν το μεγαλύτερο βαρίδιο που ήθελε να «πετάξει» ο Άρης από πάνω του πριν το φινάλε του καλοκαιριού. Και το κατάφερε, γλιτώνοντας ένα σημαντικό μέρος του συμβολαίου του, το οποίο φέτος θα έφτανε περίπου τις 900 χιλιάδες ευρώ.

Ο Σουηδός επιθετικός αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία ωστόσο δεν ανακοίνωσε την αποχώρηση του ποδοσφαιριστή. Έκανε όμως κάτι διαφορετικό.

Το όνομα του Σκανδιναβού δεν υπάρχει πλέον στη λίστα του ρόστερ στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ. Μία κίνηση που επιβεβαιώνει την οριστική αποχώρηση του 32χρονου επιθετικού, ο οποίος έφυγε από τον Άρη με 81 λεπτά συμμετοχής πέρυσι και με πάνω από 800 χιλιάδες ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του