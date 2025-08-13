Δημοφιλή
Νίκολιτς: «Δεν θα επιτρέψω να υποτιμήσουμε τον Άρη Λεμεσού – Αν χρειαστεί η ομάδα τον Γιόβιτς, θα μπει»
Ο Μάρκο Νίκολιτςμίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το πώς προσεγγίζει τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού αλλά και για την κατάσταση του Λούκα Γιόβιτς. Για το πώς περιμένει να δει την ΑΕΚ κόντρα στον Άρη Λεμεσού (14/8, 21:00) μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς των δύο ομάδων για τον […]
Σαχτάρ: Βαρύ πένθος για τον Γκεόργκι Σουντάκοφ – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
Βαρύ πένθος για τον ποδοσφαιριστή της Σαχτάρ Γκεόργκι Σουντάκοφ, καθώς ο πατέρας του, Βίκτορ Γκεόργκι Σουντάκοφ, έφυγε από τη ζωή στις 12 Αυγούστου σε ηλικία μόλις 50 ετών. Η ουκρανική ομάδα εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης τα θερμά της συλλυπητήρια και τη στήριξή της στον διεθνή ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του: «Η Σαχτάρ εκφράζει τα ειλικρινή της […]
Παναθηναϊκός: Πλήγμα με Τζούριτσιτς
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Κρακοβία για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ (14/08, 21:00), στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League, χωρίς τον Φιλίπ Τζούρισιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα. Παρά την προσπάθειά του όλη την εβδομάδα να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις με συντηρητικό πρόγραμμα προπονήσεων, η κατάσταση του δεν βελτιώθηκε αρκετά. Έτσι, αποφασίστηκε […]
Η «Marca»… μπλέκει τον Άρη με πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Ο Άρης παραμένει μια δραστήρια ομάδα στην αγορά, οπότε δεν γίνεται να μην εμπλακεί σε μεταγραφικά σενάρια.. Οπως αυτό που φέρνει στο προσκήνιο η «Marca». Σε ρεπορτάζ της γνωστής ισπανικής εφημερίδας γίνεται λόγος για ενδιαφέρον της Χετάφε για τον Παπέ Αμπού Σισέ, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο Σενεγαλέζος αμυντικός βρίσκεται στη λίστα τόσο του Άρη όσο […]
O Παναθηναϊκός δεν… φοράει τα «διαμάντια» του
Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δείχνουν τον δρόμο τα τελευταία χρόνια. Μεθοδικά, σταθερά, και – κυρίως – με πίστη, ρίχνουν στα… νερά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου τα παιδιά που οι ίδιοι ανέθρεψαν. Κι όσο εκείνοι κερδίζουν αγωνιστικά και οικονομικά, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ζει στο δικό του παράλληλο σύμπαν: ανακαλύπτει, αναθρέφει, αλλά δεν χρησιμοποιεί τα “διαμαντάκια” […]