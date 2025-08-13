Το «διαζύγιο» Ντοναρούμα – Παρί Σεν Ζερμέν, είναι γεγονός.

Το απόγευμα της Τρίτης (12/08), ανακοινώθηκε και επίσημα πως οι δύο πλευρές θα «τραβήξουν» χωριστούς πια δρόμους. Πλέον, βρίσκεται πολύ κοντά στην μετακίνησή του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Μέσω των social media, ο Ιταλός πορτιέρε, είπε «αντίο» στη γαλλική ομάδα. Στο μήνυμά του, άφησε ορισμένα… υπονοούμενα.

Η ανάρτηση του Τζίτζι Ντοναρούμα:

«Προς τους ξεχωριστούς οπαδούς της Παρί,

Από την πρώτη μέρα που έφτασα, έδωσα τα πάντα – εντός και εκτός γηπέδου – για να κερδίσω τη θέση μου και να υπερασπιστώ την εστία της Παρί Σεν Ζερμέν.

Δυστυχώς, κάποιος αποφάσισε ότι δεν μπορώ πλέον να είμαι μέλος της ομάδας και να συνεισφέρω στην επιτυχία της. Είμαι απογοητευμένος και αποκαρδιωμένος.

Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να κοιτάξω τους οπαδούς στο Παρκ ντε Πρενς στα μάτια για άλλη μια φορά και να τους αποχαιρετήσω όπως πρέπει να γίνει. Αν αυτό δεν συμβεί, θέλω να ξέρετε ότι η υποστήριξη και η αγάπη σας σημαίνουν τα πάντα για μένα και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Θα κουβαλάω πάντα μαζί μου την ανάμνηση όλων των συναισθημάτων, των μαγικών νυχτών και εσάς, που με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου.

Στους συμπαίκτες μου – τη δεύτερη οικογένειά μου – σας ευχαριστώ για κάθε μάχη, κάθε γέλιο, κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε. Θα είστε πάντα αδέρφια μου.

Το να παίζω για αυτόν τον σύλλογο και να ζω σε αυτή την πόλη ήταν τεράστια τιμή».

Αυτά τα υπονοούμενα, επιβεβαίωσε και ο ατζέντης του. Ο Έντσο Ραϊόλα, μίλησε στον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Στον Ιταλό δημοσιογράφο, πήρε θέση. Δήλωσε την απογοήτευσή του από τους Πρωταθλητές Ευρώπης και προχώρησε σε… αποκαλύψεις!

Οι τοποθετήσεις του ατζέντη του Ντοναρούμα, Έντσο Ραϊόλα

«Είμαστε σοκαρισμένοι από την PSG. Δεν υπάρχει κανένας σεβασμός από τον σύλλογο μετά από 4 χρόνια μαζί. Θα εξετάσουμε την κατάσταση και με τη νομική μας ομάδα. Ο Gigio ήταν έτοιμος ακόμη και να μειώσει τον μισθό του, αλλά η PSG άλλαξε ξανά τους όρους.

Καταλαβαίνω την ανάγκη για προσθήκη κι άλλου τερματοφύλακα. Όμως, το να απορρίπτουμε εντελώς τον Τζίτζιο μετά από όλα όσα έχει κάνει για τον σύλλογο αποτελεί τεράστια έλλειψη σεβασμού.

Η Premier League είναι το σωστό βήμα για τον Gigio κατά την άποψή μου, εργαζόμαστε πάνω σε αυτό.

Δεν υπάρχουν καμία συζήτηση με ιταλικούς συλλόγους», τόνισε μεταξύ άλλων.

Τώρα, ο Ντοναρούμα, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Στο Παρίσι, αποτέλεσε τον «κέρβερο» κάτω από τα δοκάρια του «Πάρκου των Πριγκίπων». Σε 161 συμμετοχές, μέτρησε 56 ανέπαφες εστίες.

Παράλληλα, είδε το παλμαρέ του να «μεγαλώνει». Σε ατομικό επίπεδο, αναδείχθηκε τερματοφύλακας της χρονιάς, στη Ligue 1, δύο φορές (2022, 2024).

Εντός συνόρων, έπαθε… υπερκούπωση! Τετράκις Πρωταθλητής Γαλλίας, δις Κυπελλούχος και τρις κατακτητής του Σούπερ Καπ. Το Τσάμπιονς Λίγκ του 2025, με τη δική του συνεισφορά, «λάμπει» σαν χρυσό στην τροπαιοθήκη του.

Πιθανότερος προορισμός του, η Αγγλία και η Πρέμιερ Λίγκ. Ποια ομάδα θα εντάξει τον «Gigi» στο δυναμικό της, θα γίνει γνωστή τις επόμενες ημέρες. Τεράστιο φαβορί, η Μάντσεστερ Σίτι.