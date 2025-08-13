Χαράλαμπος Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας. Τα δύο μεγάλα «αστέρια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, «ανοίγουν» τα φτερά τους ως… γλάροι!

Very excited to watch the attacking duo of Charalampos Kostoulas and Stefanos Tzimas next season. Tzimas brings bravery and goalscoring instinct, while Kostoulas offers skill and versatility. A potentially incredible mix. A brilliant duo for both Brighton and Greece. 🇬🇷🔥 pic.twitter.com/EJKHl48IuW — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) July 22, 2025

Η Μπράιτον, είδε στο πρόσωπό τους, το μέλλον του συλλόγου. Έτσι, επένδυσαν, περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ, για να τους φέρουν στο «American Express Stadium».

Οι «Seagulls», προσέχουν τα δύο Ελληνόπουλα, σαν… τα μάτια τους! Οι δύο «teenagers», περνάνε καλά.

Η αγάπη των συμπαικτών τους, απεριόριστη. Όπως μοιράστηκαν οι Άγγλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Κωστούλας και Τζίμας, δέχθηκαν… πέσιμο!

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, όλοι οι παίκτες του Φαμπιάν Χιούρτζελερ, αποθέωσαν τους «μικρούς»!

Αγκαλιές, κοπλιμέντα και… άφθονα πειράγματα, προς τους δύο επιθετικούς!

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Μπράιτον, κοινοποιεί συχνά στιγμές των δύο νεαρών, προκαλώντας κύμα γέλιου!

Κωστούλας και Τζίμας, απολαμβάνουν κάθε δευτερόλεπτό τους στο Νησί και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ήδη, έχουν καταφέρει να «κερδίσουν» τους Άγγλους και αποτελούν τα αγαπημένα παιδιά όλων στην ομάδα!