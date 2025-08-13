Ο Αζεντίν Ουναΐ φέρεται να μην επιθυμεί την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, καθώς ο στόχος του είναι να συνεχίσει την καριέρα του σε σύλλογο που συμμετέχει σε ένα από τα κορυφαία πέντε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ο διεθνής Μαροκινός μέσος έχει ξεκαθαρίσει τη στάση του, ενώ η Μαρσέιγ εξακολουθεί να αξιώνει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρησή του.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ωστόσο οι απαιτήσεις της Μαρσέιγ και η πρόθεση του ποδοσφαιριστή δυσκολεύουν σημαντικά τις πιθανότητες επιστροφής του Ουναΐ στο «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» έχουν προσεγγίσει εκ νέου το γαλλικό σύλλογο για την αγορά των δικαιωμάτων του Ουναΐ, ωστόσο τα γαλλικά δημοσιεύματα βάζουν νέα δεδομένα στο τραπέζι και περιπλέκουν την κατάσταση.