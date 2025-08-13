Η Αλίσια Σιλβερστόουν η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της κλασικής ταινίας «Clueless» δήλωσε ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στο ρόλο που την καθιέρωσε, αυτόν της Cher Horowitz σε μια νέα σίκουελ σειρά για την streaming πλατφόρμα Peacock.

«Ανυπομονώ να ξαναμπώ στη θέση της Cher και να φορέσω τα φανταχτερά επώνυμα παπούτσια της, τα οποία φυσικά θα είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα, γιατί έχει εξελιχθεί», είπε η πρωταγωνίστρια, στο Entertainment Tonight.

«Είμαστε στο 2025, δεν θα φοράει καινούργια ρούχα, εκτός αν είναι από οικολογικά υλικά. Θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε με αυτό», συμπλήρωσε.

Η Σιλβερστόουν, παραδέχτηκε ότι αρχικά ήταν επιφυλακτική σχετικά με ένα reboot της ταινίας. Ο βασικός της προβληματισμός ήταν η διατήρηση της κληρονομιάς του αρχικού φιλμ το οποίο αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Ωστόσο, η στάση της άλλαξε και πλέον δηλώνει αισιόδοξη, πιστεύοντας ότι η νέα σειρά-σίκουελ θα «τιμήσει» το αρχικό πρότζεκτ.

«Η παραγωγή είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο», συνέχισε η σταρ. «Είμαι προφανώς ενθουσιασμένη. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα έκανα κάτι τέτοιο, γιατί δεν ήθελα να χαλάσω αυτό που όλοι αγαπήσαμε τόσο πολύ. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τιμήσουμε την αρχική ταινία στην οποία θα προσθέσουμε κάτι νέο. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι θα τον πετύχουμε», εξήγησε.

Ο Τζος Σβαρτς, η Στέφανι Σάβατζ και η Τζόρνταν Βάις έχουν αναλάβει το σενάριο ενώ θα έχουν και ρόλο εκτελεστικών παραγωγών μαζί με την πρωταγωνίστρια, την Έιμι Χέκερλινγκ και τον Ρόμπερτ Ζ. Λόρενς. Η CBS Studios θα είναι στην παραγωγή σε συνεργασία με την Universal Television.

Το «Clueless», το οποίο είναι βασισμένο σε μια ελεύθερη διασκευή του μυθιστορήματος «Emma» της Τζέιν Όστεν, κυκλοφόρησε το 1995. Στο πλευρό της Σιλβερστόουν ήταν οι Πολ Ραντ , Στέισι Ντας, Μπρίτανι Μέρφι και Ελίσα Ντόνοβαν, σύμφωνα με το Variety.