Συγκίνηση προκαλεί η φωτογραφία από τη Χίο, η οποία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τους πυροσβέστες ξαπλωμένους στο δρόμο μετά την ολονύχτια μάχη τους με τις φλόγες.

Εκεί, στη Χίο, όπου η γη ακόμα μυρίζει καπνό και στάχτη, κάθε τους λεπτό είναι ένας αγώνας για τη ζωή των ανθρώπων, για τα σπίτια, για το πράσινο που αγαπάμε.

Η εικόνα τους, ξαπλωμένοι στο δρόμο, δεν είναι εικόνα ήττας· είναι η σιωπηλή μαρτυρία της θυσίας τους, η απόδειξη ότι η γενναιότητα δεν χρειάζεται λόγια για να γίνει κατανοητή.